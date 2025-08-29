На Харьковщине продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоснабжения
На Харьковщине продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Около 20 тысяч абонентов в 46 населенных пунктах остаются без газа.
В населенных пунктах Харьковского района Харьковской области продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоснабжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный Телеграм-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Продолжаем ремонтные работы по восстановлению газоснабжения в населенных пунктах Харьковского района. Аварийные бригады прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть газ в дома всех жителей общин, которых коснулась авария
По словам Синегубова, по состоянию на 22:00 28.08.2025, без газоснабжения оставались около 20 тысяч абонентов в 46 населенных пунктах.
28 августа на Харьковщине произошла разгерметизация магистрального газопровода. 30 тысяч абонентов в 56 населенных пунктах остались без газоснабжения, но подача газа частично восстановлена.
