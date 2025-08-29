На Харьковщине продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоснабжения

$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 19011 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 34148 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 103833 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 56269 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 69340 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 108273 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 121679 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104489 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116943 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84324 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 54388 просмотра
Советник Трампа Наварро назвал войну в Украине "войной Моди" из-за закупки Индией российской нефти28 августа, 14:49 • 3428 просмотра
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo28 августа, 16:19 • 8470 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека18:04 • 3330 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт18:17 • 6938 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 19014 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 54449 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 103840 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 193750 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 196206 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Реджеп Тайип Эрдоган
Андрій Єрмак
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Харьков
Сумы
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 125055 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 155346 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 157213 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 147781 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 178376 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

На Харьковщине продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоснабжения

Киев • УНН

 • 30 просмотра

На Харьковщине продолжаются работы по восстановлению газоснабжения. Около 20 тысяч абонентов в 46 населенных пунктах остаются без газа.

На Харьковщине продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоснабжения

В населенных пунктах Харьковского района Харьковской области продолжаются ремонтные работы по восстановлению газоснабжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальный Телеграм-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Продолжаем ремонтные работы по восстановлению газоснабжения в населенных пунктах Харьковского района. Аварийные бригады прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть газ в дома всех жителей общин, которых коснулась авария

- говорится в сообщении чиновника.

По словам Синегубова, по состоянию на 22:00 28.08.2025, без газоснабжения оставались около 20 тысяч абонентов в 46 населенных пунктах.

Напомним

28 августа на Харьковщине произошла разгерметизация магистрального газопровода. 30 тысяч абонентов в 56 населенных пунктах остались без газоснабжения, но подача газа частично восстановлена.

В Минэнерго ответили, готова ли Украина к отопительному сезону28.08.25, 13:12 • 3058 просмотров

Вита Зеленецкая

Общество
Олег Синегубов
Харьковская область
Укргаздобыча