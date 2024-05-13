На Харківщині частина евакуйованих намагається повернутись, щоб посадити городи - голова Куп'янської РВА

На Харківщині частина цивільних, які покинули регіон в рамках обов'язкової евакуації, намагаються повернутись додому, щоб "посадити город". Про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає УНН.

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За словами очільника РВА, навесні місцеві ненадовго повертаються до регіону, щоб засадити городи. Таким чином створюється ілюзія мирного життя.

Зараз люди не дуже охочі евакуюватися. За великим рахунком, ті, хто бажав виїхати, вважав це за потрібне, вони повиїжджали. Просто зараз почалася ця "городня" пора, і деякі намагаються повернутися в ті населені пункти, звідки здійснюється обов'язкова евакуація, щоб засадити город і поїхати. Отак-от раз на тиждень вони потім з'являються, щоб його обробляти. Тобто ілюзія мирного життя вона трохи є

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Окрім того, голова районної військової адміністрації запевнив, що ситуація на Куп'янщині незмінна. Канашевич пояснив, що останнім часом розширилась географія наступу, але ЗСУ і далі стійко тримають оборону.

Єдино що — трішки розширилася географія штурмових дій, що їх здійснюють російські окупаційні війська. Це в напрямку населеного пункту Піщаного.(...) Вони мають різну інтенсивність, але можна зазначити, що протягом останнього тижня їхні дії трішки пожвавішали, і часом вони намагаються по трьох-чотирьох напрямках за добу штурмувати. Утім, натепер жодного успіху не мають. Усі наші позиції залишаються за ними, Збройні сили перебувають на місцях і дають гідну відсіч на цих напрямках