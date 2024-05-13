На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА

На Харьковщине часть гражданских, которые покинули регион в рамках обязательной эвакуации, пытаются вернуться домой, чтобы "посадить огород". Об этом в эфире "Суспільне. Студия" рассказал начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич, передает УНН.

Детали

По словам главы РВА, весной местные ненадолго возвращаются в регион, чтобы засадить огороды. Таким образом создается иллюзия мирной жизни.

Сейчас люди не очень охотно эвакуируются. По большому счету, те, кто желал уехать, считал это нужным, они выехали. Просто сейчас началась эта "огородная" пора, и некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация, чтобы засадить огород и уехать. Вот так вот раз в неделю они потом появляются, чтобы его обрабатывать. То есть иллюзия мирной жизни она немного есть - рассказал Канашевич.

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Кроме того, глава районной военной администрации заверил, что ситуация на Купянщине неизменна. Канашевич объяснил, что в последнее время расширилась география наступления, но ВСУ и дальше стойко держат оборону.

Единственное что - немного расширилась география штурмовых действий, которые осуществляют российские оккупационные войска. Это в направлении населенного пункта Песчаного (...) Они имеют разную интенсивность, но можно отметить, что в течение последней недели их действия немного оживились, и иногда они пытаются по три-четыре направления за сутки штурмовать. Впрочем, пока никакого успеха не имеют. Все наши позиции остаются за ними, Вооруженные силы находятся на местах и дают достойный отпор на этих направлениях - резюмировал председатель РВА.

Напомним

Во время наступления на Харьковщине оккупанты взяли в плен группу местных жителей. Некоторым удалось бежать на подконтрольную Украине территорию, но часть оставались в российском плену.