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На Харьковщине часть эвакуированных пытается вернуться, чтобы посадить огороды - глава Купянской РГА
Некоторые гражданские лица, которые выехали из Харьковской области из-за обязательной эвакуации, пытаются временно вернуться, чтобы засадить огороды, несмотря на непрерывное наступление российских войск в этом регионе.
Генштаб: на Харьковском направлении враг совершил 11 атак, Силы обороны остановили продвижение россиян
Российские войска совершили 11 атак на Харьковском направлении, частично достигнув успеха в районе Лукьянца, но украинские войска остановили их продвижение и контратакуют.
Ангела Меркель в ноябре опубликует свои мемуары, книга будет называться "Свобода"
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель 26 ноября опубликует мемуары, в которых расскажет о событиях своей жизни с 1954 по 2021 год, но не будет уделять внимание событиям, связанным с российским вторжением в Украину.
Заморозки идут в Украину: каким областям приготовиться
Ночью 14 мая в западных, северных и Винницкой областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5°С, а 14-16 мая в большинстве областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кулеба совершил неожиданный визит в Сербию: встретился с президентом и премьером
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская совершили неожиданный визит в дружественную россии Сербию, что свидетельствует о потеплении отношений между двумя странами, несмотря на отказ Сербии присоединиться к международным санкциям против москвы из-за войны в Украине, пишут СМИ.
Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд, покорив Эверест 29 раз
Непальский альпинист Ками Рита установил новый рекорд: он в 29 раз поднялся на Эверест и это больше, чем кто-либо другой в мире.
ЕС одобрил продление "торгового безвиза" для Украины еще на год
Европейский Союз одобрил продление "торгового безвиза" для Украины, позволив беспошлинную и безквотную торговлю еще на один год, оказав важную поддержку украинским производителям, экспорту и экономике.
На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство
Во время российского наступления на Харьковщине оккупанты взяли в плен группу местных жителей. Некоторым удалось сбежать на подконтрольную Украине территорию, но часть оставались в российском плену.
В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"
В аннексированном Крыму суд приговорил пятерых граждан Украины к длительным срокам заключения от 11 до 16 лет за "шпионаж" в пользу Украины, обвинив их в сборе и передаче информации о передвижении российских войск украинской службе безопасности.
На фоне наступления рф сменили командующего группировки войск "Харьков"
Михаил Драпатый, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сменил Юрия Галушкина на должности командующего оперативно-тактической группировки войск "Харьков".