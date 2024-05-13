На Харківщині росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади: прокуратура відкрила провадження

ukenru
14:28 • 56116 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 59817 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 71112 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 69018 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 81632 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 89380 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 120036 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139693 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141275 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 265164 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.5 м/с
39 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 61903 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 53233 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 63979 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 56876 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 50477 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 56046 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 265136 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 375491 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 389459 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 303775 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 20923 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 20521 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 67457 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 83419 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 94267 перегляди
Актуальне
На Харківщині росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади: прокуратура відкрила провадження

На Харківщині росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади: прокуратура відкрила провадження

Київ • УНН

 • 16612 перегляди

Під час російського наступу на Харківщині окупанти взяли у полон групу місцевих мешканців. Деяким вдалося втекти на підконтрольну Україні територію, але частина залишались у російському полоні.

В ході наступальних дій окупаційні війська рф на Харківщині взяли в полон цивільних із Вовчанської громади. Частині людей вдалось втекти на території підконтрольні Україні, а дехто лишився в полоні. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі 

За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року

- резюмували правоохоронці. 

У прокуратурі зазначили, що деяким людям 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Наразі вони перебувають у безпеці.

Вивезли майже 6 тисяч цивільних: у ЦПД спростували російський фейк про блокування евакуації з Вовчанська13.05.24, 14:17 • 21889 переглядiв

Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти.  Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

Доповнення

Речник облпрокуратури Дмитро Чубенко в ефірі "Суспільного" розповів, що люди два дні провели у підвалі. За його словами, в Україні відкрито кримінальне провадження щодо дій російських окупантів. 

За фактом того, що, за інформацією цих людей, у тому населеному пункті декілька сімей ще перебувають і утримуються в підвалі з іншою групою російських військових, відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаїв війни

- резюмував Чубенко. 

За його словами, під час воєнних дій, окупації, наступальних дій ворог немає права обмежувати місцеве населення в переміщенні, в евакуації чи якось примушувати до роботи, чи до надання медичної допомоги.

Нагадаємо

Волонтер В'ячеслав Ільченко розповів, що евакуація  з Вовчанська вкрай ускладнена через постійну присутність ворожих БПЛА, небажання мешканців покидати небезпечну зону та близькість деяких населених пунктів до лінії зіткнення.

З півночі Харківщини евакуювали 5700 людей, сьогодні планується евакуювати ще 1600 людей - ОВА13.05.24, 12:24 • 57361 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКримінал та НП
ukrainaУкраїна
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40