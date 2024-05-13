На Харківщині росіяни взяли в полон цивільних із Вовчанської громади: прокуратура відкрила провадження

В ході наступальних дій окупаційні війська рф на Харківщині взяли в полон цивільних із Вовчанської громади. Частині людей вдалось втекти на території підконтрольні Україні, а дехто лишився в полоні. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно утримували та продовжують утримувати людей у підвалі. Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року

У прокуратурі зазначили, що деяким людям 13 травня вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Наразі вони перебувають у безпеці.

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Потерпілі розповіли, що під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що мирне населення потрібно розстріляти. Також людей примушували надавати окупантам медичну допомогу.

Доповнення

Речник облпрокуратури Дмитро Чубенко в ефірі "Суспільного" розповів, що люди два дні провели у підвалі. За його словами, в Україні відкрито кримінальне провадження щодо дій російських окупантів.

За фактом того, що, за інформацією цих людей, у тому населеному пункті декілька сімей ще перебувають і утримуються в підвалі з іншою групою російських військових, відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаїв війни