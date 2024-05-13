На Харьковщине россияне взяли в плен гражданских из Волчанской громады: прокуратура открыла производство

В ходе наступательных действий оккупационные войска РФ на Харьковщине взяли в плен гражданских из Волчанской громады. Части людей удалось сбежать на территории подконтрольные Украине, а некоторые остались в плену. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в Волчанской громаде во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно удерживали и продолжают удерживать людей в подвале. Местных жителей поместили в помещение 11 мая 2024 года - резюмировали правоохранители.

В прокуратуре отметили, что некоторым людям 13 мая удалось сбежать и добраться до волонтеров. Сейчас они находятся в безопасности.

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Пострадавшие рассказали, что во время пребывания в подвале они слышали разговоры российских военнослужащих о том, что мирное население нужно расстрелять. Также людей заставляли оказывать оккупантам медицинскую помощь.

Дополнение

Представитель облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире облпрокуратуры рассказал, что люди два дня провели в подвале. По его словам, в Украине открыто уголовное производство относительно действий российских оккупантов.

По факту того, что, по информации этих людей, в том населенном пункте несколько семей еще находятся и удерживаются в подвале с другой группой российских военных, открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение законов и обычаев войны - резюмировал Чубенко.

По его словам, во время военных действий, оккупации, наступательных действий враг не имеет права ограничивать местное население в перемещении, в эвакуации или как-то принуждать к работе, или к оказанию медицинской помощи.

Напомним,

Волонтер Вячеслав Ильченко рассказал, что эвакуация из Волчанска крайне затруднена из-за постоянного присутствия вражеских БПЛА, нежелания жителей покидать опасную зону и близости некоторых населенных пунктов к линии соприкосновения.

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