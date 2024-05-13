Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  92724 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  93635 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  155017 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  206818 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213470 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205183 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
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9 мая 2024, 06:54  •  159602 просмотра

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151818 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска

Россия распространяет дезинформацию о том, что украинские силы заблокировали эвакуацию гражданского населения из Волчанска, в то время как на самом деле из этого района уже эвакуировано около 6 000 гражданских лиц.

Общество •   •  6791 просмотра
Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска

Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники

Украинские воины из 60-й и 63-й бригады уничтожили 10 единиц техники оккупантов на ходу.

Война •   •  10420 просмотра
Сухопутные войска показали, как Силы обороны уничтожили 10 единиц вражеской техники

Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция

российские войска осуществили массированный обстрел приграничного города Сновск Черниговской области, в результате которого были ранены трое мирных жителей, повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  10867 просмотра
Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция

Министр обороны Румынии колеблется относительно идеи передачи Украине системы Patriot

Премьер-министр Румынии Марчел Чолак заявил, что министр обороны страны Анджел Тилвар имеет серьезные предостережения относительно передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на заявления лидера Бухареста о возможности предоставления Киеву одного из своих комплексов.

Война •   •  11610 просмотра
Министр обороны Румынии колеблется относительно идеи передачи Украине системы Patriot

Государственный и гарантированный государством долг с 2022 года стал дешевле в 1,4 раза

По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 5 924,3 млрд грн, из которых 71,6% - внешний и 28,4% - внутренний, при этом средневзвешенная стоимость уменьшилась в 1,4 раза, а средний срок погашения увеличился в 1,6 раза с 2022 года.

Экономика •   •  9611 просмотра
Государственный и гарантированный государством долг с 2022 года стал дешевле в 1,4 раза

Сибига обсудил с заместителем главы МИД Новой Зеландии укрепление поддержки Украины и Саммит мира

Андрей Сибига обсудил с заместителем министра иностранных дел Новой Зеландии усиление помощи Украине со стороны страны и подготовку к предстоящему Глобальному Саммиту мира.

политика •   •  9595 просмотра
Сибига обсудил с заместителем главы МИД Новой Зеландии укрепление поддержки Украины и Саммит мира

Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне

Дикая лошадь породы Пржевальского, исчезающий вид, погиб от взрыва российской мины в Чернобыльской зоне отчуждения, как задокументировали украинские пограничники.

Общество •   •  11470 просмотра
Краснокнижный конь погиб от российской мины в Чернобыльской зоне

Агенты спецслужбы рф замаскировали 15 взрывных устройств под продукты в Киеве и 4 - во Львове: детали срыва серии терактов

Российские агенты замаскировали 15 взрывных устройств под продукты питания в Киеве и 4 во Львове, которые были изъяты украинскими правоохранителями до того, как они успели осуществить ряд запланированных террористических атак.

Война •   •  13217 просмотра
Агенты спецслужбы рф замаскировали 15 взрывных устройств под продукты в Киеве и 4 - во Львове: детали срыва серии терактов

ТалонБот от МВД расширяет свои функции: что нового

Официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД в Украине отныне позволяет отслеживать записи на сдачу теоретических и практических экзаменов, регистрацию автомобилей, обмен водительских удостоверений и получение международных водительских удостоверений.

Общество •   •  11455 просмотра
ТалонБот от МВД расширяет свои функции: что нового

На Волыни нашли без вести пропавших двухлетних двойнят: поиски продолжались всю ночь

Полиция нашла двухлетних близнецов, которые исчезли на Волыни, в поисках участвовали более 130 правоохранителей, спасателей и кинологов.

Общество •   •  12050 просмотра
На Волыни нашли без вести пропавших двухлетних двойнят: поиски продолжались всю ночь