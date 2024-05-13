Вывезли почти 6 тысяч гражданских: в ЦПД опровергли российский фейк о блокировании эвакуации из Волчанска

россия распространяет новый фейк - якобы Силы обороны Украины заблокировали эвакуацию гражданского населения из приграничного города Волчанск. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о том, что Вооруженные силы Украины и другие украинские военные подразделения якобы заблокировали эвакуацию гражданских из Волчанска (Харьковская обл.) - предупредили в ЦПД

Отмечается, что оккупанты говорят, что Вооруженные силы якобы используют гражданских, как "живой щит".

На самом деле это очередной рашистский фейк, цель которого - дестабилизировать ситуацию в регионе и дискредитировать Вооруженные силы Украины, которые продолжают давать отпор российским оккупантам на харьковском направлении - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, по состоянию на 12 мая из населенных пунктов Волчанской громады уже вывезено почти 6 тысяч мирных жителей и эвакуация гражданского населения продолжается.

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

Дополнение

В ведомстве предупреждают, что в связи с обострением ситуации на Харьковском направлении ru-пропаганда и в дальнейшем будет распространять фейки дестабилизирующего и дискредитационного характера.

В частности россияне будут распространять информацию о якобы бегстве местной власти, использовании местного населения в качестве "живого щита", оставлении позиций и массовой сдаче в плен военных ВСУ.

В Центре противодействия дезинформации призвали украинцев не поддаваться на враждебные манипуляции и потреблять информацию исключительно из верифицированных источников.

Напомним

Волонтер Вячеслав Ильченко рассказал, что эвакуация из Волчанска крайне затруднена из-за постоянного присутствия вражеских БПЛА, нежелания жителей покидать опасную зону и близости некоторых населенных пунктов к линии соприкосновения.