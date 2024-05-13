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Вивезли майже 6 тисяч цивільних: у ЦПД спростували російський фейк про блокування евакуації з Вовчанська

Вивезли майже 6 тисяч цивільних: у ЦПД спростували російський фейк про блокування евакуації з Вовчанська

Київ • УНН

 • 21889 перегляди

Росія поширює дезінформацію про те, що українські сили заблокували евакуацію цивільного населення з Вовчанська, в той час як насправді з цього району вже евакуйовано близько 6 000 цивільних осіб.

росія поширює новий фейк - нібито Сили оборони України заблокували евакуацію цивільного населення з прикордонного міста Вовчанськ. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі 

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що Збройні сили України та інші українські військові підрозділи начебто заблокували евакуацію цивільних з Вовчанська (Харківська обл.)

- попередили в ЦПД. 

Зазначається, що окупанти кажуть, що Збройні сили нібито використовують цивільних, як "живий щит". 

Насправді це черговий рашистський фейк, мета якого – дестабілізувати ситуацію в регіоні та дискредитувати Збройні сили України, які продовжують давати відсіч російським окупантам на харківському напрямку

- підкреслюють в Центрі протидії дезінформації.

За даними ЦПД, станом на 12 травня з населених пунктів Вовчанської громади вже вивезено майже 6 тисяч мирних жителів й евакуація цивільного населення триває.

З півночі Харківщини евакуювали 5700 людей, сьогодні планується евакуювати ще 1600 людей - ОВА13.05.24, 12:24 • 57361 перегляд

Доповнення

У відомстві попереджають, що у зв'язку із загостренням ситуації на Харківському напрямку ru-пропаганда й надалі поширюватиме фейки дестабілізаційного та дискредитаційного характерів.

Зокрема росіяни будуть поширювати інформацію про буцімто втечу місцевої влади, використання місцевого населення в якості "живого щита", залишення позицій та масову здачу в полон військових ЗСУ. 

В Центрі протидії дезінформації закликали українців не піддаватись на ворожі маніпуляції та споживати інформацію виключно з верифікованих джерел. 

Нагадаємо

Волонтер В'ячеслав Ільченко розповів, що евакуація  з Вовчанська вкрай ускладнена через постійну присутність ворожих БПЛА, небажання мешканців покидати небезпечну зону та близькість деяких населених пунктів до лінії зіткнення.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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