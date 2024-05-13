Вивезли майже 6 тисяч цивільних: у ЦПД спростували російський фейк про блокування евакуації з Вовчанська
Київ • УНН
Росія поширює дезінформацію про те, що українські сили заблокували евакуацію цивільного населення з Вовчанська, в той час як насправді з цього району вже евакуйовано близько 6 000 цивільних осіб.
росія поширює новий фейк - нібито Сили оборони України заблокували евакуацію цивільного населення з прикордонного міста Вовчанськ. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації, передає УНН.
Деталі
Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що Збройні сили України та інші українські військові підрозділи начебто заблокували евакуацію цивільних з Вовчанська (Харківська обл.)
Зазначається, що окупанти кажуть, що Збройні сили нібито використовують цивільних, як "живий щит".
Насправді це черговий рашистський фейк, мета якого – дестабілізувати ситуацію в регіоні та дискредитувати Збройні сили України, які продовжують давати відсіч російським окупантам на харківському напрямку
За даними ЦПД, станом на 12 травня з населених пунктів Вовчанської громади вже вивезено майже 6 тисяч мирних жителів й евакуація цивільного населення триває.
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Доповнення
У відомстві попереджають, що у зв'язку із загостренням ситуації на Харківському напрямку ru-пропаганда й надалі поширюватиме фейки дестабілізаційного та дискредитаційного характерів.
Зокрема росіяни будуть поширювати інформацію про буцімто втечу місцевої влади, використання місцевого населення в якості "живого щита", залишення позицій та масову здачу в полон військових ЗСУ.
В Центрі протидії дезінформації закликали українців не піддаватись на ворожі маніпуляції та споживати інформацію виключно з верифікованих джерел.
Нагадаємо
Волонтер В'ячеслав Ільченко розповів, що евакуація з Вовчанська вкрай ускладнена через постійну присутність ворожих БПЛА, небажання мешканців покидати небезпечну зону та близькість деяких населених пунктів до лінії зіткнення.