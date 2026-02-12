На Івана-Франківщині посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами з "бронню"

$43.030.06
Ексклюзив
11:56 • 5128 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 11318 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 14990 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 24261 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 70746 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 47381 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 57782 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 45238 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 35466 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 30290 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW12 лютого, 04:02
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори08:05
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ08:19
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка08:43
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів 11 лютого, 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 68779 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка08:43
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини11 лютого, 14:59
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів11 лютого, 12:28
На Івана-Франківщині посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами з "бронню"

Київ • УНН

 • 738 перегляди

За даними слідства, службовці регіонального відділення УЗ та заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС в області вимагали $5 000 за посаду машиніста бульдозера, що давала відстрочку від мобілізації.

На Івана-Франківщині посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами з "бронню"

На Прикарпатті викрили корупційну схему з працевлаштування до АТ "Укрзалізниця" для отримання "броні". Як повідомили в Офісі Генпрокурора, посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами за 5 тис. доларів, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, службовці регіонального відділення УЗ та заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС в області вимагали $5 000 за посаду машиніста бульдозера, що давала відстрочку від мобілізації.

Гроші передавали у два етапи- частину перед оформленням, а іншу частину - після отримання бронювання. 

Посадовця ДСНС затримали на гарячому під час отримання другої частини у розмірі $2 500.

Фіктивний персонал і "бронь" коштували бюджету майже мільйон гривень: у Харкові судять керівництво лікарні 07.10.25, 19:50 • 3615 переглядiв

Під час обшуків в офісах та за місцем проживання вилучено кошти, документи та інші речі, що можуть підтверджувати незаконну діяльність.

Посадовцю ДСНС повідомлено про підозру за пособництво та одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 ККУ). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. За клопотанням прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою із правом застави 

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб.

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Режисер
Мобілізація
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій