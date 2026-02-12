На Івана-Франківщині посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами з "бронню"

На Прикарпатті викрили корупційну схему з працевлаштування до АТ "Укрзалізниця" для отримання "броні". Як повідомили в Офісі Генпрокурора, посадовці Укрзалізниці та ДСНС торгували посадами за 5 тис. доларів, передає УНН.

За даними слідства, службовці регіонального відділення УЗ та заступник начальника одного з управлінь ГУ ДСНС в області вимагали $5 000 за посаду машиніста бульдозера, що давала відстрочку від мобілізації.

Гроші передавали у два етапи- частину перед оформленням, а іншу частину - після отримання бронювання.

Посадовця ДСНС затримали на гарячому під час отримання другої частини у розмірі $2 500.

Фіктивний персонал і "бронь" коштували бюджету майже мільйон гривень: у Харкові судять керівництво лікарні

Під час обшуків в офісах та за місцем проживання вилучено кошти, документи та інші речі, що можуть підтверджувати незаконну діяльність.

Посадовцю ДСНС повідомлено про підозру за пособництво та одержанні неправомірної вигоди (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 ККУ). Йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. За клопотанням прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою із правом застави