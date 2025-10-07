$41.340.11
15:10 • 11128 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 12544 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 13955 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 18184 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 19209 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 44351 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44656 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72218 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59823 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56912 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Теги
Автори
Фіктивний персонал і "бронь" коштували бюджету майже мільйон гривень: у Харкові судять керівництво лікарні

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Директор та старша медсестра Харківської лікарні постали перед судом за розтрату майже мільйона гривень бюджетних коштів. Їх звинувачують у фіктивному працевлаштуванні та незаконному бронюванні від мобілізації.

Фіктивний персонал і "бронь" коштували бюджету майже мільйон гривень: у Харкові судять керівництво лікарні

У Харкові на лаві підсудних опинилися директор лікарні та старша медсестра, яких звинувачують у розтраті майже мільйона гривень бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування та оформлення незаконного "бронювання" від мобілізації. Справу розглядає Салтівський районний суд. Про це повідомляє Харьковська обласна прокуратура, пише УНН.

Прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова передали до суду обвинувальний акт стосовно директора та старшої медсестри за фактами розтрати чужого майна у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб, і службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Керівнику додатково інкриміновано ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України)

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в одній з лікарень Харкова директор та старша медсестра протягом січня 2022 – травня 2025 року вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків.

Першою до так званих "мертвих душ" потрапила підлегла обвинуваченої, яка перебувала у стані вагітності. Їй запропонували залишатися вдома, але зберегли офіційне місце роботи та виплату зарплати.

Згодом до фейкового списку додали ще трьох близьких родичів, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, директор оформив на роботу ще двох "мертвих душ" — чоловіків, що давало змогу отримати їм бронювання на період воєнного стану.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував.

Внаслідок "схеми" фіктивним працівникам було безпідставно виплачено грошові кошти на суму близько 1 млн гривень.

У Києві судитимуть чоловіка, який пропонував ухилянтам переправу через Тису за 8 тисяч доларів07.10.25, 17:42 • 1264 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Збройні сили України
Харків