Фіктивний персонал і "бронь" коштували бюджету майже мільйон гривень: у Харкові судять керівництво лікарні

У Харкові на лаві підсудних опинилися директор лікарні та старша медсестра, яких звинувачують у розтраті майже мільйона гривень бюджетних коштів через фіктивне працевлаштування та оформлення незаконного "бронювання" від мобілізації. Справу розглядає Салтівський районний суд. Про це повідомляє Харьковська обласна прокуратура, пише УНН.

Прокурори Салтівської окружної прокуратури м. Харкова передали до суду обвинувальний акт стосовно директора та старшої медсестри за фактами розтрати чужого майна у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб, і службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України). Керівнику додатково інкриміновано ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України) - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в одній з лікарень Харкова директор та старша медсестра протягом січня 2022 – травня 2025 року вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків.

Першою до так званих "мертвих душ" потрапила підлегла обвинуваченої, яка перебувала у стані вагітності. Їй запропонували залишатися вдома, але зберегли офіційне місце роботи та виплату зарплати.

Згодом до фейкового списку додали ще трьох близьких родичів, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, директор оформив на роботу ще двох "мертвих душ" — чоловіків, що давало змогу отримати їм бронювання на період воєнного стану.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував.

Внаслідок "схеми" фіктивним працівникам було безпідставно виплачено грошові кошти на суму близько 1 млн гривень.

