Фиктивный персонал и "бронь" стоили бюджету почти миллион гривен: в Харькове судят руководство больницы

15:10 • 10512 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 11778 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 13491 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 17743 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 18857 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 44002 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44579 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72154 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59759 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56873 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Ханой уходит под воду: тайфун Матмо вызвал сильные наводнения, метеорологи прогнозируют еще три шторма до конца года7 октября, 08:12 • 6904 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico7 октября, 08:41 • 14037 просмотра
Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft7 октября, 08:48 • 10894 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 16595 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 11918 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 58149 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 67418 просмотра
Фиктивный персонал и "бронь" стоили бюджету почти миллион гривен: в Харькове судят руководство больницы

Киев • УНН

 • 350 просмотра

Директор и старшая медсестра Харьковской больницы предстали перед судом за растрату почти миллиона гривен бюджетных средств. Их обвиняют в фиктивном трудоустройстве и незаконном бронировании от мобилизации.

Фиктивный персонал и "бронь" стоили бюджету почти миллион гривен: в Харькове судят руководство больницы

В Харькове на скамье подсудимых оказались директор больницы и старшая медсестра, которых обвиняют в растрате почти миллиона гривен бюджетных средств через фиктивное трудоустройство и оформление незаконного "бронирования" от мобилизации. Дело рассматривает Салтовский районный суд. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова передали в суд обвинительный акт в отношении директора и старшей медсестры по фактам растраты чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц, и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Руководителю дополнительно инкриминировано ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в одной из больниц Харькова директор и старшая медсестра в течение января 2022 – мая 2025 года вносили в штат лиц, которые на самом деле не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей.

Первой в так называемые "мертвые души" попала подчиненная обвиняемой, которая находилась в состоянии беременности. Ей предложили оставаться дома, но сохранили официальное место работы и выплату зарплаты.

Впоследствии в фейковый список добавили еще трех близких родственников, которым также регулярно начисляли денежное обеспечение.

Кроме этого, директор оформил на работу еще двух "мертвых душ" — мужчин, что позволяло получить им бронирование на период военного положения.

Табели учета рабочего времени составляла старшая медсестра, а руководитель без проверки их подписывал.

В результате "схемы" фиктивным работникам были безосновательно выплачены денежные средства на сумму около 1 млн гривен.

В Киеве будут судить мужчину, который предлагал уклонистам переправу через Тису за 8 тысяч долларов07.10.25, 17:42 • 1196 просмотров

Ольга Розгон

Вооруженные силы Украины
Харьков