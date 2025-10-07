Фиктивный персонал и "бронь" стоили бюджету почти миллион гривен: в Харькове судят руководство больницы

В Харькове на скамье подсудимых оказались директор больницы и старшая медсестра, которых обвиняют в растрате почти миллиона гривен бюджетных средств через фиктивное трудоустройство и оформление незаконного "бронирования" от мобилизации. Дело рассматривает Салтовский районный суд. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова передали в суд обвинительный акт в отношении директора и старшей медсестры по фактам растраты чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенной в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц, и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины). Руководителю дополнительно инкриминировано ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, в одной из больниц Харькова директор и старшая медсестра в течение января 2022 – мая 2025 года вносили в штат лиц, которые на самом деле не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей.

Первой в так называемые "мертвые души" попала подчиненная обвиняемой, которая находилась в состоянии беременности. Ей предложили оставаться дома, но сохранили официальное место работы и выплату зарплаты.

Впоследствии в фейковый список добавили еще трех близких родственников, которым также регулярно начисляли денежное обеспечение.

Кроме этого, директор оформил на работу еще двух "мертвых душ" — мужчин, что позволяло получить им бронирование на период военного положения.

Табели учета рабочего времени составляла старшая медсестра, а руководитель без проверки их подписывал.

В результате "схемы" фиктивным работникам были безосновательно выплачены денежные средства на сумму около 1 млн гривен.

