В Ивано-Франковской области чиновники Укрзализныци и ГСЧС торговали должностями с "бронью"
Киев • УНН
По данным следствия, служащие регионального отделения УЗ и заместитель начальника одного из управлений ГУ ГСЧС в области требовали $5 000 за должность машиниста бульдозера, дававшую отсрочку от мобилизации.
На Прикарпатье разоблачили коррупционную схему с трудоустройством в АО "Укрзализныця" для получения "брони". Как сообщили в Офисе Генпрокурора, должностные лица Укрзализныци и ГСЧС торговали должностями за 5 тыс. долларов, передает УНН.
Детали
По данным следствия, служащие регионального отделения УЗ и заместитель начальника одного из управлений ГУ ГСЧС в области требовали $5 000 за должность машиниста бульдозера, что давала отсрочку от мобилизации.
Деньги передавали в два этапа – часть перед оформлением, а другую часть – после получения бронирования.
Должностное лицо ГСЧС задержали с поличным при получении второй части в размере $2 500.
Во время обысков в офисах и по месту жительства изъяты денежные средства, документы и другие вещи, которые могут подтверждать незаконную деятельность.
Должностному лицу ГСЧС сообщено о подозрении за пособничество и получение неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 УКУ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По ходатайству прокуратуры, суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом залога
Правоохранители проверяют причастность других лиц.