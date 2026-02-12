В Ивано-Франковской области чиновники Укрзализныци и ГСЧС торговали должностями с "бронью"

На Прикарпатье разоблачили коррупционную схему с трудоустройством в АО "Укрзализныця" для получения "брони". Как сообщили в Офисе Генпрокурора, должностные лица Укрзализныци и ГСЧС торговали должностями за 5 тыс. долларов, передает УНН.

По данным следствия, служащие регионального отделения УЗ и заместитель начальника одного из управлений ГУ ГСЧС в области требовали $5 000 за должность машиниста бульдозера, что давала отсрочку от мобилизации.

Деньги передавали в два этапа – часть перед оформлением, а другую часть – после получения бронирования.

Должностное лицо ГСЧС задержали с поличным при получении второй части в размере $2 500.

Фиктивный персонал и "бронь" стоили бюджету почти миллион гривен: в Харькове судят руководство больницы

Во время обысков в офисах и по месту жительства изъяты денежные средства, документы и другие вещи, которые могут подтверждать незаконную деятельность.

Должностному лицу ГСЧС сообщено о подозрении за пособничество и получение неправомерной выгоды (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 УКУ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По ходатайству прокуратуры, суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом залога