На фронті загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач - Повітряні сили

12:46 • 6900 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
12:34 • 15155 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
10:16 • 8878 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
11:13 • 26000 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 25012 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 44166 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 63868 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 103403 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 55442 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 47104 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
Україна готує судові позови проти Угорщини через викрадені мільйони ОщадбанкуPhoto9 березня, 05:15 • 29568 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 26656 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 22836 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 30056 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 17934 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto13:29 • 8330 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 11:31 • 19117 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
11:13 • 26003 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 31257 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 103405 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Клименко
Денис Шмигаль
Андрій Шевченко
Alyona alyona
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo12:47 • 7948 перегляди
LELÉKA представила оновлену пісню Ridnym для Євробачення-2026Video9 березня, 07:33 • 23875 перегляди
Маєток Ріанни в Лос-Анджелесі обстріляли9 березня, 06:56 • 27663 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 34417 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 41112 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Золото
Фільм

На фронті загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Під час бойового вильоту 9 березня 2026 року загинув Герой України полковник Олександр Довгач. Командир бригади тактичної авіації загинув на Східному напрямку

На фронті загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач - Повітряні сили

На Східному напрямку загинув полковник Олександр Довгач - командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України, обставини встановлюються, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

На жаль, маємо ще одну болючу втрату для нашої авіаційної родини та всієї країни. Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач - командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...

- повідомили у ПС ЗСУ.

Як зазначили у Повітряних силаз, "Олександр Довгач був не просто командиром". "Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів", - ідеться у повідомленні.

"Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний", - розповіли у ПС ЗСУ.

"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", - зазначили у Повітряних силах.

Обставини, як повідомили у ПС ЗСУ, встановлюються.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким... Честь Герою!" - наголосили у ПС ЗСУ.

Зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39: у Повітряних силах підтвердили загибель пілота з позивним "Джус"26.08.23, 15:09 • 1173298 переглядiв


Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Київська область
Харківська область
Повітряні сили Збройних сил України
Херсонська область