На фронті загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач - Повітряні сили
Київ • УНН
Під час бойового вильоту 9 березня 2026 року загинув Герой України полковник Олександр Довгач. Командир бригади тактичної авіації загинув на Східному напрямку
На Східному напрямку загинув полковник Олександр Довгач - командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України, обставини встановлюються, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
На жаль, маємо ще одну болючу втрату для нашої авіаційної родини та всієї країни. Сьогодні вдень, 9 березня 2026 року, на Східному напрямку, в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони, загинув полковник Олександр Довгач - командир 39-ї бригади тактичної авіації, Герой України. Він вкотре виконав бойове завдання, на жаль, ціною власного життя...
Як зазначили у Повітряних силаз, "Олександр Довгач був не просто командиром". "Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів", - ідеться у повідомленні.
"Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний", - розповіли у ПС ЗСУ.
"Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", - зазначили у Повітряних силах.
Обставини, як повідомили у ПС ЗСУ, встановлюються.
"Висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким... Честь Герою!" - наголосили у ПС ЗСУ.
