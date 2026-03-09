На фронте погиб командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач - Воздушные силы
Киев • УНН
Во время боевого вылета 9 марта 2026 года погиб Герой Украины полковник Александр Довгач. Командир бригады тактической авиации погиб на Восточном направлении
На Восточном направлении погиб полковник Александр Довгач - командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины, обстоятельства устанавливаются, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
К сожалению, имеем еще одну болезненную потерю для нашей авиационной семьи и всей страны. Сегодня днем, 9 марта 2026 года, на Восточном направлении, в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем противовоздушной обороны, погиб полковник Александр Довгач - командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины. Он в очередной раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни...
Как отметили в Воздушных силах, "Александр Довгач был не просто командиром". "Он был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары", - говорится в сообщении.
"Он совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага. Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевщину, Харьковщину, Херсонщину, остров Змеиный", - рассказали в ВС ВСУ.
"Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия", - отметили в Воздушных силах.
Обстоятельства, как сообщили в ВС ВСУ, устанавливаются.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким... Честь Герою!" - подчеркнули в ВС ВСУ.
