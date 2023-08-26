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Столкнулись два учебно-боевых самолета L-39: в Воздушных силах подтвердили гибель пилота с позывным "Джус"

Киев • УНН

 • 1173271 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. На Житомирщине произошла ужасная авиакатастрофа. В результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 погибли трое пилотов - среди которых был и “JUICE”, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Детали

Как сообщили в Воздушных силах, 25 августа на Житомирщине произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Продолжается расследование.

"Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным “JUICE”, - добавили в Воздушных силах.

Добавим

В Воздушных силах выразили соболезнования родным погибших.

"Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас", - добавили в Воздушных силах.

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