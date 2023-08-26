Зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39: у Повітряних силах підтвердили загибель пілота з позивним "Джус"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. У результаті зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 загинули троє пілотів - серед яких був і “JUICE”, передає УНН із посиланням на Повітряні сили України.
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Як повідомили у Повітряних силах, 25 серпня на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування.
"Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”, - додали у Повітряних силах.
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У Повітряних силах висловили співчуття рідним загиблих.
"Це болюча і непоправна втрата для всіх нас", - додали у Повітряних силах.