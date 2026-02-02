$42.810.04
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 9466 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 9178 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 7552 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 9296 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 16031 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 23432 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 37944 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60295 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 75403 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
На фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, ворог застосував майже 5,2 тис. дронів - Генштаб

Київ • УНН

 • 364 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Ворог застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів.

На фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, ворог застосував майже 5,2 тис. дронів - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Як повідомили у Генштабі, ворог застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів, передає УНН.

Противник завдав 60 авіаційних ударів, скинув 150 керованих авіаційних бомб. Крім того, застосував 5199 дронів-камікадзе та здійснив 2860 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинув чотири керовані авіабомби, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка, Фиголівка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі населеного пункту Загризове та в бік Курилівки, Петропавлівки, Піщаного. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків, Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Калеників, Рай-Олександрівки, Платонівки, Закітного. 

На Краматорському напрямку противник здійснив одну атаку у напрямку населеного пункту Червоне, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 11 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Новопалівки, Миколайпілля, Софіївки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Світле та в бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка, Шевченко, Гришине. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 43 окупантів та поранили 23; знищили 70 безпілотних літальних апаратів, п’ять одиниць автомобільного транспорту, три наземні роботизовані комплекси, дві одиниці спеціальної техніки, також уражено три артилерійські системи, радіолокаційну станцію, одиницю важкої автомобільної техніки, шість одиниць автомобільної техніки та п’ятнадцять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районі Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів – у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Святопетрівки, Залізничного, Добропілля, Зеленого. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Залізничне, Лісне, Гірке, Копані, Долинка, Воздвижівка, Барвінівка.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Слов'янськ
Мирноград
Гуляйполе
Краматорськ
Куп'янськ