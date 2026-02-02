$42.810.04
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 22084 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 49976 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 67456 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 46372 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 47955 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 34713 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 51488 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65002 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40564 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 63 бойових зіткнення, на Покровському напрямку відбили 21 атаку

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Від початку доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку, стримуючи натиск ворога.

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 63 бойових зіткнення, на Покровському напрямку відбили 21 атаку

Від початку доби на фронті відбулося 63 бойових зіткнення. Сили оборони на Покровському напрямку стримують натиск та вже відбили 21 атаку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу. 

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Бруски, Павлівка, Рогізне, Козаче, Іскрисківщина, Рижівка Сумської області 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одну спробу наступу, 55 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та в бік населених пунктів Приліпка, Кутьківка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну атаку у бік Курилівки, боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Дробишевого, Ставків. 

На Слов’янському напрямку росіяни намагалися просунутися на позиції наших військ у районі населеного пункту Дронівка. 

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Новопалівки, Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Білицьке, Новоолександрівка, Новопідгородне, Новопавлівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 21 атаку.

На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази, у районах Єгорівки, Злагоди та у бік Остапівського. Одне боєзіткнення на цей час триває.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили сім атак окупантів у районі Гуляйполя, Дорожнянки та у бік Добропілля, Зеленого. Шість боєзіткнень ще тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Залізничне, Лісне, Гірке, Копані, Долинка, Воздвижівка. 

На Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не відмічено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Мінус 850 солдатів та понад тисяча БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати окупантів за добу02.02.26, 07:34 • 3718 переглядiв

