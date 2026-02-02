Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 63 боевых столкновения, на Покровском направлении отбита 21 атака

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 12068 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 22464 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 50296 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 67778 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 46604 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 48076 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 34813 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 51524 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 65021 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40569 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−13°
1м/с
66%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию2 февраля, 04:28 • 18659 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 17306 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 16650 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 21963 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву11:38 • 11264 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 22388 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 17017 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 78792 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 106126 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 82235 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Стив Уиткофф
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожье
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 4 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 3172 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 4522 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 8084 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 28309 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 63 боевых столкновения, на Покровском направлении отбита 21 атака

Киев • УНН

 • 88 просмотра

С начала суток зафиксировано 63 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку, сдерживая натиск врага.

Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 63 боевых столкновения, на Покровском направлении отбита 21 атака

С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения. Силы обороны на Покровском направлении сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Бруски, Павловка, Рогизне, Казачье, Искрисковщина, Рыжевка Сумской области

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилипка, Кутьковка.

На Купянском направлении противник совершил одну атаку в сторону Куриловки, боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставков.

На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.

На Александровском направлении агрессор атаковал три раза, в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Остаповского. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Доброполья, Зеленого. Шесть боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Лесное, Горькое, Копани, Долинка, Воздвижевка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не отмечено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Минус 850 солдат и более тысячи БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки02.02.26, 07:34 • 3726 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область