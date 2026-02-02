Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 63 боевых столкновения, на Покровском направлении отбита 21 атака
Киев • УНН
С начала суток зафиксировано 63 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны отбили 21 атаку, сдерживая натиск врага.
С начала суток на фронте произошло 63 боевых столкновения. Силы обороны на Покровском направлении сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, в частности Тимоновичи Черниговской области; Бруски, Павловка, Рогизне, Казачье, Искрисковщина, Рыжевка Сумской области
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одну попытку наступления, 55 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилипка, Кутьковка.
На Купянском направлении противник совершил одну атаку в сторону Куриловки, боестолкновение продолжается.
На Лиманском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставков.
На Славянском направлении россияне пытались продвинуться на позиции наших войск в районе населенного пункта Дроновка.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки, Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 21 атаку.
На Александровском направлении агрессор атаковал три раза, в районах Егоровки, Злагоды и в сторону Остаповского. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Доброполья, Зеленого. Шесть боестолкновений еще продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Зализничное, Лесное, Горькое, Копани, Долинка, Воздвижевка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не отмечено.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.
