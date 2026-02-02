$42.810.04
На фронте зафиксировано 147 боевых столкновений, враг применил почти 5,2 тыс. дронов - Генштаб

Киев • УНН

 • 170 просмотра

С начала суток на фронте произошло 147 боевых столкновений. Враг применил 5199 дронов-камикадзе и совершил 2860 обстрелов.

На фронте зафиксировано 147 боевых столкновений, враг применил почти 5,2 тыс. дронов - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 147 боевых столкновений. Как сообщили в Генштабе, враг применил 5199 дронов-камикадзе и совершил 2860 обстрелов, передает УНН.

Противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 150 управляемых авиационных бомб. Кроме того, применил 5199 дронов-камикадзе и совершил 2860 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили одну атаку противника. Враг нанес один авиационный удар, сбросил четыре управляемые авиабомбы, совершил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону населенных пунктов Прилипка, Кутьковка, Фиголевка. Украинские подразделения отбили девять атак.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районе населенного пункта Загрызово и в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Заречное и в сторону Дробышево, Ставков, Дибровы. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районе населенного пункта Дроновка и в сторону Калеников, Рай-Александровки, Платоновки, Закитного. 

На Краматорском направлении противник совершил одну атаку в направлении населенного пункта Червоное, получил отпор.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр и в сторону Степановки, Новопавловки, Николаевполья, Софиевки. 

На Покровском направлении враг совершил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Светлое и в сторону населенных пунктов Белицкое, Новоалександровка, Новоподгородное, Новопавловка, Шевченко, Гришино. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 43 оккупантов и ранили 23; уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов, пять единиц автомобильного транспорта, три наземных роботизированных комплекса, две единицы специальной техники, также поражены три артиллерийские системы, радиолокационная станция, единица тяжелой автомобильной техники, шесть единиц автомобильной техники и пятнадцать укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районе Егоровки, Злагоды и в сторону Остаповского. 

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов – в районе Гуляйполя, Дорожнянки и в сторону Святопетровки, Железнодорожного, Доброполья, Зеленого. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Железнодорожное, Лесное, Горькое, Копани, Долинка, Воздвиженка, Барвиновка.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Славянск
Мирноград
Гуляйполе
Краматорск
Купянск