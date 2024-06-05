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На фронті відбулося 99 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - Генштаб

На фронті відбулося 99 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - Генштаб

Київ • УНН

 • 32191 перегляди

На лінії фронту сталося 99 бойових зіткнень, при цьому напруженою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де противник здійснив 37 штурмових дій, з яких 27 були відбиті українськими військами і 10 бойових зіткнень тривають.

На передовій відбулося 99 бойових зіткнень. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе. Разом з тим, російські агресори здійснили 2862 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках:

На Харківському: окупанти 4 рази намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були відбиті.

На Куп’янському: ворог атакував 14 разів українських захисників поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки та Новоєгорівки. ЗСУ відбили 11 наступальних дій противника.  Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають 3 бойові зіткнення.

На Лиманському: окупанти 2 безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної.

На Сіверському: безуспішною виявилась спроба ворога наблизитися до Білогорівки.

На Краматорському: з початку доби загарбник 7 разів намагався атакувати ЗСУ в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Захисники відбили 4 ворожі атаки, однак ще 3 бойових зіткнення тривають.

На Покровському: агресор здійснив 37 штурмових дії. Особливо активним ворог виявився поблизу  Очеретиного. Відтак, 27 атак вже відбили українські Сили, проте ще 10 бойових зіткнення тривають.

На Курахівському: відбулося 7 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Сил оборони відбили 5 атак противника. Поблизу Красногорівки ще тривають 2 бойові зіткнення. 

На Времівському: відбулося 6 ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. ЗСУ відбили всі штурми.

На Оріхівському: зазнали невдачі 5 спроб окупантів наблизитися до українських позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському: 2 спроби росіян відтіснити ЗСУ від Кринок зазнали невдачі. 

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися та застосовують авіацію - Генштаб04.06.24, 17:51 • 23863 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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