На фронті відбулося 99 бойових зіткнень, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - Генштаб
Київ • УНН
На лінії фронту сталося 99 бойових зіткнень, при цьому напруженою залишалася ситуація на Покровському напрямку, де противник здійснив 37 штурмових дій, з яких 27 були відбиті українськими військами і 10 бойових зіткнень тривають.
На передовій відбулося 99 бойових зіткнень. Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Протягом доби противник завдавав по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет та 45 ударів авіацією із використанням 52 КАБів, задіяв 479 дронів-камікадзе. Разом з тим, російські агресори здійснили 2862 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї
Ситуація на напрямках:
На Харківському: окупанти 4 рази намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська. Усі ворожі атаки були відбиті.
На Куп’янському: ворог атакував 14 разів українських захисників поблизу Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки та Новоєгорівки. ЗСУ відбили 11 наступальних дій противника. Ситуація напружена. Неподалік Степової Новоселівки, Берестового та Невського ще тривають 3 бойові зіткнення.
На Лиманському: окупанти 2 безуспішно атакували українських захисників з районів Житлівки та Кремінної.
На Сіверському: безуспішною виявилась спроба ворога наблизитися до Білогорівки.
На Краматорському: з початку доби загарбник 7 разів намагався атакувати ЗСУ в районах Калинівки, Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру. Захисники відбили 4 ворожі атаки, однак ще 3 бойових зіткнення тривають.
На Покровському: агресор здійснив 37 штурмових дії. Особливо активним ворог виявився поблизу Очеретиного. Відтак, 27 атак вже відбили українські Сили, проте ще 10 бойових зіткнення тривають.
На Курахівському: відбулося 7 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Водяне. Сил оборони відбили 5 атак противника. Поблизу Красногорівки ще тривають 2 бойові зіткнення.
На Времівському: відбулося 6 ворожих атак в районі Костянтинівки, Золотої Ниви, Урожайного та Старомайоського. ЗСУ відбили всі штурми.
На Оріхівському: зазнали невдачі 5 спроб окупантів наблизитися до українських позицій поблизу Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки та Малих Щербаків.
На Придніпровському: 2 спроби росіян відтіснити ЗСУ від Кринок зазнали невдачі.
На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися та застосовують авіацію - Генштаб04.06.24, 17:51 • 23863 перегляди