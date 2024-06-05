На фронте произошло 99 боевых столкновений, ситуация на Покровском направлении остается напряженной-Генштаб

На передовой произошло 99 боевых столкновений. Напряженной остается ситуация на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник наносил по территории Украины три ракетных удара с применением четырех ракет и 45 ударов авиацией с использованием 52 Кабов, задействовал 479 дронов-камикадзе. Вместе с тем, российские агрессоры совершили 2862 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов оружия - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях:

На Харьковском: оккупанты 4 раза пытались штурмовать позиции ВСУ в районе Волчанска. Все вражеские атаки были отбиты.

На Купянском: враг атаковал 14 раз украинских защитников вблизи Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки и Новоегоровки. ВСУ отбили 11 наступательных действий противника. Ситуация напряженная. Неподалеку Степной Новоселовки, Берестового и Невского еще продолжаются 3 боевых столкновения.

На Лиманском: оккупанты 2 безуспешно атаковали украинских защитников из районов жиловки и Кременной.

На Северском: безуспешной оказалась попытка врага приблизиться к Белогоровке.

На Краматорском: с начала суток захватчик 7 раз пытался атаковать ВСУ в районах Калиновки, Клещиевки, Андреевки и временного Яра. Защитники отбили 4 вражеские атаки, однако еще 3 боевых столкновения продолжаются.

На Покровском: агрессор совершил 37 штурмовых действий. Особенно активным враг оказался вблизи Очеретяного. Следовательно, 27 атак уже отбили украинские силы, однако еще 10 боевых столкновения продолжаются.

на Кураховском: произошло 7 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Прасковеевка и Водяное. Сил обороны отбили 5 атак противника. Вблизи Красногоровки еще продолжаются 2 боевых столкновения.

На Времовском: произошло 6 вражеских атак в районе Константиновки, Золотой Нивы, Урожайного и Старомайоского. ВСУ отбили все штурмы.

На Ореховском: потерпели неудачу 5 попыток оккупантов приблизиться к украинским позициям вблизи Малой Токмачки, Работиного, Новоданиловки и малых Щербаков.

На Приднепровском: 2 попытки россиян оттеснить ВСУ от крынок потерпели неудачу.

На Купянском направлении оккупанты активизировались и применяют авиацию - Генштаб