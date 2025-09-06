$41.350.02
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 14036 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 26915 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 32028 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 25707 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37336 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 41881 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36203 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 66278 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46457 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
На фронті відбулося 184 бої: Сили оборони на Покровському напрямку зупинили 48 атак - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Протягом доби зафіксовано 184 бойові зіткнення на фронті. Сили оборони зупинили 48 атак на Покровському напрямку та відбили численні штурми по інших напрямках.

На фронті відбулося 184 бої: Сили оборони на Покровському напрямку зупинили 48 атак - Генштаб

Протягом доби 5 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 184 бойові зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак агресора. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 08:00 06.09.2025, пише УНН.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе

- йдеться у повідомленні.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Червона Криниця Запорізької області; Львове Херсонської області.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку агресор тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати окупантів: за добу ЗСУ знешкодили майже 1000 російських солдатів та 39 артсистем06.09.25, 08:15 • 988 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна
Куп'янськ