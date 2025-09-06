На фронте произошло 184 боя: Силы обороны на Покровском направлении остановили 48 атак - Генштаб

В течение суток 5 сентября на российско-украинском фронте зафиксировано 184 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны остановили 48 атак агрессора. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 08:00 06.09.2025, пишет УНН.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 73 авиационных удара, применил шесть ракет и 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 932 обстрела, из них 32 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5781 дрон-камикадзе - говорится в сообщении.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новоандреевка, Красная Криница Запорожской области; Львово Херсонской области.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три артиллерийских средства, одну радиолокационную станцию, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один пункт управления противника.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили восемь атак россиян. Противник нанес 14 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 38 управляемых авиационных бомб и совершил 223 артиллерийских обстрела, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Волчанска.

На Купянском направлении зафиксировано десять атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Колесниковка.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Карповка, Андреевка, Дружелюбовка, Колодези, Дробышево и в сторону Ольговки и Шандриголово.

На Северском направлении агрессор атаковал вблизи Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Федоровки, Выемки и в направлении Дибровы. Всего за прошедшие сутки произошло двадцать боевых столкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки вблизи Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 атак агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Новоекономическое, Маяк, Рубежное, Сухой Яр, Шевченко, Проминь, Покровск, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Филии и Новопавловки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражескую атаку в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Филии, Поддубное, Александроград, Воскресенка, Темировка, Шевченко, Малеевка, Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении агрессор трижды атаковал позиции наших защитников в районах Степногорска и Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

