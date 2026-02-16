$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16:45 • 12077 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 13400 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 24350 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 22814 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 43815 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 25156 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29024 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35152 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 37814 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Публікації
Ексклюзиви
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 24355 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 43820 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 80111 перегляди
На фронті відбулося 182 бойових зіткнення, ворог запустив 1654 дрони-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 152 перегляди

З початку доби зафіксовано 182 бойових зіткнення, ворог застосував 1654 дрони-камікадзе та здійснив 1640 обстрілів. Найактивніше окупанти діяли на Гуляйпільському напрямку.

На фронті відбулося 182 бойових зіткнення, ворог запустив 1654 дрони-камікадзе - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 182 бойових зіткнення. Ворог застосував 1654 дронів-камікадзе та здійснив 1640 обстрілів, найактивніше діяв на Гуляйпільському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував чотири ракети, здійснив 53 авіаційні удари, скинув 140 керованих авіабомб. Крім того, застосував 1654 дронів-камікадзе та здійснив 1640 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 70 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню. Одне боєзіткнення в даний момент триває.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Шев’яківка, Чугунівка. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще три боєзіткнення наразі тривають.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в бік Петропавлівки, Курилівки, Нової Кругляківки та Богуславки. 

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак, в бік населених пунктів Надія, Глущенкове, Олександрівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Дробишеве, Ставки та Лиман. Ще два боєзіткнення тривають.  

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед в бік Рай-Олександрівки та в районах Платонівки і Дронівки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку росіяни п’ять разів намагалися просунутися на позиції наших військ, в районах Міньківки, Васюківки, Бондарного та Оріхово-Василівки. 

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та у напрямку Новопавлівки. 

На Покровському напрямку ворог здійснив 35 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населений пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 37 окупантів та поранили 16; знищили 32 безпілотні літальні апарати, дві одиниці автомобільного транспорту, пункт управління, також уражено одну бойову броньовану машину, одну одиницю автомобільної техніки та 45 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили вісім атак окупантів у напрямках населених пунктів Іванівка, Олексіївка, Вербове, Привілля та Злагода. 

На Гуляйпільському напрямку відбулося 37 атак окупантів – у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Залізничне, Гуляйполе, Святопетрівка, Зелене та Староукраїнка. Ворожих авіаударів зазнали Самійлівка, Новоукраїнка, Копані, Гірке, Широке, Чарівне, Любицьке, Воздвижівка, Розівка, Ніженка. П’ять боєзіткнень в даний момент тривають.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Степногірська. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Микільське, Новоандріївка, Кущове.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не здійснював, проте завдав авіаударів по Ольгівці та Веселому.

У грудні росіяни зазнали втрат у 35 тисяч солдат, а у січні близько 30 тисяч - Зеленський14.02.26, 16:15

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Гуляйполе