На фронте произошло 182 боевых столкновения, враг запустил 1654 дрона-камикадзе - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 182 боевых столкновения. Враг применил 1654 дронов-камикадзе и совершил 1640 обстрелов, наиболее активно действовал на Гуляйпольском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 53 авиационных удара, сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 1654 дронов-камикадзе и совершил 1640 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с врагом, противник совершил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе один – из реактивной системы залпового огня. Одно боестолкновение в данный момент продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Шевяковка, Чугуновка. Украинские подразделения отбили девять атак, еще три боестолкновения сейчас продолжаются.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки и Богуславки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак, в сторону населенных пунктов Надежда, Глущенково, Александровка, Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман. Еще два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбивали семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгороднее, Филиал. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 37 оккупантов и ранили 16; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, две единицы автомобильного транспорта, пункт управления, также поражена одна боевая бронированная машина, одна единица автомобильной техники и 45 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили восемь атак оккупантов в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Приволье и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов – в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Железнодорожное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка. Вражеским авиаударам подверглись Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Чаривное, Любицкое, Воздвижевка, Розовка, Ниженка. Пять боестолкновений в данный момент продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Никольское, Новоандреевка, Кущевое.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не совершал, однако нанес авиаудары по Ольговке и Веселому.

