На фронте произошло 182 боевых столкновения, враг запустил 1654 дрона-камикадзе - Генштаб

17:19 • 7552 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 13208 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 14314 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 25556 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 23639 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 44742 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25400 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29171 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35262 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37933 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 19606 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto16 февраля, 13:28 • 27482 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 18736 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет16 февраля, 14:49 • 9908 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 7160 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий18:03 • 6654 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 18772 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 25556 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 44742 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 80552 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Музыкант
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Гуляйполе
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto18:54 • 2918 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 7224 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 19627 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 27585 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 31119 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
MIM-104 Patriot
Фильм

На фронте произошло 182 боевых столкновения, враг запустил 1654 дрона-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

С начала суток зафиксировано 182 боевых столкновения, враг применил 1654 дрона-камикадзе и совершил 1640 обстрелов. Активнее всего оккупанты действовали на Гуляйпольском направлении.

На фронте произошло 182 боевых столкновения, враг запустил 1654 дрона-камикадзе - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 182 боевых столкновения. Враг применил 1654 дронов-камикадзе и совершил 1640 обстрелов, наиболее активно действовал на Гуляйпольском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 53 авиационных удара, сбросил 140 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 1654 дронов-камикадзе и совершил 1640 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с врагом, противник совершил 70 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе один – из реактивной системы залпового огня. Одно боестолкновение в данный момент продолжается.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча, Шевяковка, Чугуновка. Украинские подразделения отбили девять атак, еще три боестолкновения сейчас продолжаются.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в сторону Петропавловки, Куриловки, Новой Кругляковки и Богуславки. 

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак, в сторону населенных пунктов Надежда, Глущенково, Александровка, Дружелюбовка, Твердохлебово, Дробышево, Ставки и Лиман. Еще два боестолкновения продолжаются.  

На Славянском направлении наши защитники отбивали семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки и в районах Платоновки и Дроновки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне пять раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районах Миньковки, Васюковки, Бондарного и Орехово-Васильевки. 

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Александро-Калиново, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлении Новопавловки. 

На Покровском направлении враг совершил 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгороднее, Филиал. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 37 оккупантов и ранили 16; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, две единицы автомобильного транспорта, пункт управления, также поражена одна боевая бронированная машина, одна единица автомобильной техники и 45 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили восемь атак оккупантов в направлениях населенных пунктов Ивановка, Алексеевка, Вербовое, Приволье и Злагода. 

На Гуляйпольском направлении произошло 37 атак оккупантов – в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Железнодорожное, Гуляйполе, Святопетровка, Зеленое и Староукраинка. Вражеским авиаударам подверглись Самойловка, Новоукраинка, Копани, Горькое, Широкое, Чаривное, Любицкое, Воздвижевка, Розовка, Ниженка. Пять боестолкновений в данный момент продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз атаковал позиции наших защитников в районе Степногорска. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Никольское, Новоандреевка, Кущевое.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не совершал, однако нанес авиаудары по Ольговке и Веселому.

В декабре россияне понесли потери в 35 тысяч солдат, а в январе около 30 тысяч - Зеленский14.02.26, 16:15 • 4248 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Гуляйполе