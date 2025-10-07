На фронті відбулося 101 бойове зіткнення, ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
12:19 • 5650 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11818 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14108 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37947 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 43001 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71197 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59126 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56541 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104130 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 29781 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 24312 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 16704 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico08:41 • 9400 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10056 перегляди
Публікації
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 2600 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37953 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 54629 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 63867 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 104132 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Микола Тищенко
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Франція
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10104 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 24883 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 77772 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 73315 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 148270 перегляди
Актуальне
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

На фронті відбулося 101 бойове зіткнення, ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, здійснивши 117 обстрілів позицій.

На фронті відбулося 101 бойове зіткнення, ворог активно атакує на Покровському та Торецькому напрямках

Від початку цієї доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося три бойові зіткнення. Крім того, ворог здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворожих військ, ще чотири бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого та Довгенького.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки й Новоплатонівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, два боєзіткнення досі не припиняються.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки ворога поблизу Ямполя та Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки, наразі бої точаться у одній локації.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 23 атаки противника, два бойових зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Новогеоргіївка, Калинівське, Новогригорівка. Наші воїни відбили 11 ворожих штурмів, ще дві атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог дев’ять разів намагався наступати поблизу Полтавки та Малинівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили шість атак загарбників поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний українські захисники відбили дві атаки ворога, ще один бій триває.

Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ07.10.25, 07:42 • 29813 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Куп'янськ