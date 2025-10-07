На фронте произошло 101 боевое столкновение, враг активно атакует на Покровском и Торецком направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. Враг активно действует на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения. Кроме того, враг совершил 117 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 16 атак вражеских войск, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Тихого, Амбарного, Каменки, Бологовского, Западного, Красного Первого и Долгенького.

На Купянском направлении захватническая армия совершила три атаки на позиции украинских подразделений вблизи Купянска и в сторону Петропавловки и Новоплатоновки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголово, Новоселовка, два боестолкновения до сих пор не прекращаются.

На Северском направлении Силы обороны отбивают две атаки врага вблизи Ямполя и Серебрянки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки, сейчас бои идут в одной локации.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новое Шахово, Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Орехово, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 23 атаки противника, два боевых столкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Запорожье, Александроград, Январское, Новоселовка, Новогеоргиевка, Сосновка, Вороне, Новогеоргиевка, Калиновское, Новогригоровка. Наши воины отбили 11 вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг девять раз пытался наступать вблизи Полтавки и Малиновки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили шесть атак захватчиков вблизи Плавней, Степного и в направлении Степногорска и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении на данный момент украинские защитники отбили две атаки врага, еще один бой продолжается.

Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ