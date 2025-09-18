На фронті відбулося 100 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 3020 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 9818 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 17804 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 13055 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 13159 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 22205 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14328 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 42638 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42914 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33049 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.7м/с
52%
751мм
Популярнi новини
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 10338 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 19183 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 17374 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 8244 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 8486 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 8762 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 17804 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 17527 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 22205 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 42638 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Владислав Косіняк-Камиш
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Донецька область
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 19312 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 22610 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23025 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 21681 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51054 перегляди
Актуальне
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
Іскандер (ОТРК)

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 76 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 100 бойових зіткнень, з них вісім – на Північно-Слобожанському та Курському напрямках. На Покровському напрямку відбито 39 атак, а на Торецькому ворог здійснив 12 штурмових дій.

На фронті відбулося 100 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках

З початку цієї доби на фронті відбулося 100 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Торецькому напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося вісім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав п’ять авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Глибокого та Вовчанська. Ще одне бойове зіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два бойові зіткнення тривають.

Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки та атакував в бік Ямполя, Виїмки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру. Два бойові зіткнення тривають досі.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та відбили 39 атак противника, досі бої тривають у семи локаціях.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Березового. Сили оборони відбили 10 ворожих штурмів, ще п’ять бойових зіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки, Степногірська, Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків — без змін, резюмували у Генштабі.

Втрати ворога: російська армія недорахувалася 930 солдатів та 33 артсистем за добу18.09.25, 07:36 • 3196 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Покровськ
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Україна
Краматорськ
Куп'янськ