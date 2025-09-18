Втрати ворога: російська армія недорахувалася 930 солдатів та 33 артсистем за добу

За добу 17 вересня російські війська втратили на війні з Україною 930 солдатів та 33 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1098380 (+930) осіб ліквідовано

танків ‒ 11191 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 23277 (0)

артилерійських систем ‒ 32879 (+33)

РСЗВ ‒ 1491 (+1)

засоби ППО ‒ 1217 (0)

літаків ‒ 422 (0)

гелікоптерів ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60469 (+390)

крилаті ракети ‒ 3718 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62000 (+122)

спеціальна техніка ‒ 3965 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік