17 вересня, 19:21 • 19088 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 28024 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 24172 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 24218 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 29048 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 37371 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 34874 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 40768 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39790 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 111260 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Втрати ворога: російська армія недорахувалася 930 солдатів та 33 артсистем за добу

Київ • УНН

 • 516 перегляди

За добу 17 вересня російські війська втратили 930 солдатів та 33 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 становлять 1098380 осіб.

Втрати ворога: російська армія недорахувалася 930 солдатів та 33 артсистем за добу

За добу 17 вересня російські війська втратили на війні з Україною 930 солдатів та 33 артсистеми. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1098380 (+930) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11191 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23277 (0)
        • артилерійських систем ‒ 32879 (+33)
          • РСЗВ ‒ 1491 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1217 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60469 (+390)
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62000 (+122)
                            • спеціальна техніка ‒ 3965 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.

                              Зеленський: "план А" – завершити війну, "план Б" – 120 млрд доларів на рік17.09.25, 18:23 • 2888 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна