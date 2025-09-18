Втрати ворога: російська армія недорахувалася 930 солдатів та 33 артсистем за добу
Київ • УНН
За добу 17 вересня російські війська втратили 930 солдатів та 33 артсистеми. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 становлять 1098380 осіб.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1098380 (+930) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11191 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23277 (0)
- артилерійських систем ‒ 32879 (+33)
- РСЗВ ‒ 1491 (+1)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 60469 (+390)
- крилаті ракети ‒ 3718 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 62000 (+122)
- спеціальна техніка ‒ 3965 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета путіна – повна окупація України.
