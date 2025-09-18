Потери врага: российская армия недосчиталась 930 солдат и 33 артсистем за сутки

За сутки 17 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 930 солдат и 33 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1098380 (+930) человек ликвидировано

танков ‒ 11191 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23277 (0)

артиллерийских систем ‒ 32879 (+33)

РСЗО ‒ 1491 (+1)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 60469 (+390)

крылатые ракеты ‒ 3718 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62000 (+122)

специальная техника ‒ 3965 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель путина – полная оккупация Украины.

Зеленский: "план А" – завершить войну, "план Б" – 120 млрд долларов в год