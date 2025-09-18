Потери врага: российская армия недосчиталась 930 солдат и 33 артсистем за сутки
Киев • УНН
За сутки 17 сентября российские войска потеряли 930 солдат и 33 артсистемы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.25 составляют 1098380 человек.
За сутки 17 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 930 солдат и 33 артсистемы. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1098380 (+930) человек ликвидировано
- танков ‒ 11191 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23277 (0)
- артиллерийских систем ‒ 32879 (+33)
- РСЗО ‒ 1491 (+1)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 60469 (+390)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 62000 (+122)
- специальная техника ‒ 3965 (0)
Данные уточняются.
