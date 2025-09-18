На фронте произошло 100 боевых столкновений: враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях

$41.190.02
48.770.12
ukenru
12:49 • 3016 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
10:41 • 9796 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
09:39 • 17791 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 13046 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 13151 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 22199 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 14327 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 42633 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 42913 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33048 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4.7м/с
52%
751мм
Популярные новости
Украину накроют дожди с грозами, температура воздуха не превысит 20° - синоптикиPhoto18 сентября, 03:59 • 10338 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 19184 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 17375 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб09:16 • 8244 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 8488 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 8734 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 17775 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 17506 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 22192 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 42627 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Владислав Косиняк-Камыш
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 19293 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 22607 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 23022 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 21679 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 51052 просмотра
Актуальное
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
Ми-8
9К720 Искандер

На фронте произошло 100 боевых столкновений: враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях

Киев • УНН

 • 74 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 100 боевых столкновений, из них восемь – на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. На Покровском направлении отбито 39 атак, а на Торецком враг совершил 12 штурмовых действий.

На фронте произошло 100 боевых столкновений: враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 100 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска и Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак вблизи населенного пункта Колодези и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боевых столкновения продолжаются.

Три вражеские атаки отбили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки и атаковал в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 39 атак противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сечневое, Воскресенка, Камышеваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Березового. Силы обороны отбили 10 вражеских штурмов, еще пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки, Степногорска, Плавней.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях — без изменений, резюмировали в Генштабе.

Потери врага: российская армия недосчиталась 930 солдат и 33 артсистем за сутки18.09.25, 07:36 • 3196 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Покровск
Гуляйполе
Северск
Торецк
Украина
Краматорск
Купянск