С начала этих суток на фронте произошло 100 боевых столкновений. Враг активно действует на Покровском и Торецком направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло восемь боевых столкновений с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес пять авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты два раза пытались прорвать нашу оборону в сторону Купянска и Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила восемь атак вблизи населенного пункта Колодези и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Заречное. Два боевых столкновения продолжаются.

Три вражеские атаки отбили Силы обороны на Северском направлении. Агрессор проявлял активность в районе Серебрянки и атаковал в сторону Ямполя, Выемки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник два раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил 12 штурмовых действий в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 43 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Новое Шахово, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное и в сторону Красного Лимана, Родинского, Покровска, Новоподгородного, Молодецкого, Муравки, Новопавловки, Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 39 атак противника, до сих пор бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сечневое, Воскресенка, Камышеваха, Терновое, Ольговка и в сторону Филии, Ивановки, Березового. Силы обороны отбили 10 вражеских штурмов, еще пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в сторону Новоандреевки, Степногорска, Плавней.

На Приднепровском направлении враг два раза тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

На остальных направлениях — без изменений, резюмировали в Генштабе.

