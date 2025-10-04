На фронті відбулось 63 боєзіткнення: майже третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби 4 жовтня на фронті зафіксовано 63 бойові зіткнення, з яких 16 атак відбито на Покровському напрямку, де ще 4 бої тривають. Загалом ворог завдав чотири авіаційні удари та здійснив 113 обстрілів.