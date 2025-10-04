$41.280.00
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
На фронті відбулось 63 боєзіткнення: майже третина з них на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

Від початку доби 4 жовтня на фронті зафіксовано 63 бойові зіткнення, з яких 16 атак відбито на Покровському напрямку, де ще 4 бої тривають. Загалом ворог завдав чотири авіаційні удари та здійснив 113 обстрілів.

На фронті відбулось 63 боєзіткнення: майже третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби суботи, 4 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 63 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 4 бої тривають. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00, пише УНН.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Хрінівка Чернігівської області; Бобилівка, Нововасилівка, Чернацьке, Рожковичі, Білокопитове Сумської області

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили три атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотири авіаційні удари, скинувши дев’ять керованих бомб, здійснив 113 обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Українські воїни відбивали чотири атаки ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Колодязного та Кутьківки, одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала шість разів поблизу населених пунктів Шандриголове, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу Григорівки та у бік Ямполя й Дронівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку, наші воїни зупинили шість наступальних дій ворога в районах населених пунктів Щербинівка, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, ще одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 16 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував в районах населених пунктів Соснівка, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Шість боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. Авіаційного удару противник завдав в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник зробив дві спроби прорвати оборону наших захисників, одне боєзіткнення досі триває. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

рф атакувала Україну балістикою та 109 безпілотниками: знешкоджено 73 дрони04.10.25, 09:14 • 2980 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна