На фронте произошло 63 боестолкновения: почти треть из них на Покровском направлении

4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Макрон отреагировал на гибель французского журналиста в Украине
4 октября, 04:58
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ
4 октября, 06:25
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению
4 октября, 06:59
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО
4 октября, 07:17
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
11:30
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
4 октября, 08:00
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная
3 октября, 14:14
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ
3 октября, 12:41
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Пит Хегсетх
Каролин Ливитт
Украина
Шостка
Сумская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
11:30
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
3 октября, 17:13
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 16:00
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
3 октября, 07:40
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией
2 октября, 13:33
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Хранитель
Бильд
Tesla Cybertruck

На фронте произошло 63 боестолкновения: почти треть из них на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 930 просмотра

С начала суток 4 октября на фронте зафиксировано 63 боевых столкновения, из которых 16 атак отбито на Покровском направлении, где еще 4 боя продолжаются. В общей сложности враг нанес четыре авиационных удара и совершил 113 обстрелов.

На фронте произошло 63 боестолкновения: почти треть из них на Покровском направлении

С начала суток субботы, 4 октября, на российско-украинском фронте произошло 63 боевых столкновения. Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Покровском направлении, еще 4 боя продолжаются. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Нововасильевка, Чернацкое, Рожковичи, Белокопытово Сумской области

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 113 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины отбивали четыре атаки врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Колодязного и Кутьковки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Ямполя и Дроновки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечино.

На Торецком направлении, наши воины остановили шесть наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 16 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Сечное, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригоровка и Вербовое. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализничному.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Отрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

рф атаковала Украину баллистикой и 109 беспилотниками: обезврежено 73 дрона
04.10.25, 09:14

Ольга Розгон

Война в Украине
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина