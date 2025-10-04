На фронте произошло 63 боестолкновения: почти треть из них на Покровском направлении

С начала суток субботы, 4 октября, на российско-украинском фронте произошло 63 боевых столкновения. Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Покровском направлении, еще 4 боя продолжаются. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00, пишет УНН.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации пострадали приграничные населенные пункты, в частности Хреновка Черниговской области; Бобылевка, Нововасильевка, Чернацкое, Рожковичи, Белокопытово Сумской области - говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, сбросив девять управляемых бомб, совершил 113 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Украинские воины отбивали четыре атаки врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Колодязного и Кутьковки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении агрессор наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала шесть раз вблизи населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника вблизи Григоровки и в сторону Ямполя и Дроновки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечино.

На Торецком направлении, наши воины остановили шесть наступательных действий врага в районах населенных пунктов Щербиновка, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья, еще одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Проминь, Лисовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиал и в направлении Мирнограда. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 16 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 13 раз атаковал в районах населенных пунктов Сосновка, Вороне, Сечное, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригоровка и Вербовое. Шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализничному.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял две попытки прорвать оборону наших защитников, одно боестолкновение до сих пор продолжается. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Отрадокаменка.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

