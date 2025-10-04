рф атаковала Украину баллистикой и 109 беспилотниками: обезврежено 73 дрона
Киев • УНН
Ночью россия запустила по Украине 109 дронов Shahed/Gerbera и три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Украинская ПВО уничтожила 73 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.
россия ночью запустила по Украине 109 дронов и три баллистические ракеты, обезврежено 73 беспилотника, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 октября (с 18.00 3 октября) враг атаковал 109-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 (пуски из Ростовской и Воронежской областей - рф).
Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны
"Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях", - говорится в сообщении.
Как указано, атака продолжается. "В воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркнули в ВС ВСУ.
Чернигов подвергся новой атаке: в городе вспыхнули пожары04.10.25, 03:38 • 13104 просмотра