рф атакувала Україну балістикою та 109 безпілотниками: знешкоджено 73 дрони
Київ • УНН
Вночі росія запустила по Україні 109 дронів Shahed/Gerbera та три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Українська ППО знищила 73 ворожі безпілотники на півночі та сході країни.
росія вночі запустила по Україні 109 дронів і три балістичні ракети, знешкоджено 73 безпілотники, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 жовтня (з 18.00 3 жовтня) ворог атакував 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - рф, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Ростовської та Воронезької областей - рф).
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни
"Зафіксовано влучання 3 ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, атака триває. "У повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголосили у ПС ЗСУ.
