На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак - Генштаб

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 1874 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 9720 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 12958 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
09:15 • 14953 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 35019 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 32469 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 35713 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 29623 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 28248 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24063 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.6м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Авіакомпанії скасовують рейси до Парижа через снігопад та ожеледицю15 лютого, 05:59 • 10864 перегляди
Ворог масовано атакував Одещину, пошкоджено залізничну інфраструктуруPhoto15 лютого, 06:55 • 10164 перегляди
Офіцер ЗСУ зробив пропозицію фристайлістці Катерині Коцар після її виходу в фінал Олімпійських ігор09:30 • 5372 перегляди
Обама відреагував на расистське відео Трампа, де його з дружиною зобразили мавпами10:10 • 11651 перегляди
ЄС має визначити свої ключові вимоги до рф перед початком мирних переговорів - Каллас11:01 • 5178 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
14:11 • 1884 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 87495 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 143758 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 78672 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 95300 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мюнхен
Крим
Франція
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 11079 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 19692 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 18851 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 22022 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 46236 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення

На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак - Генштаб

Київ • УНН

 • 6 перегляди

На фронті за добу відбулося 129 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 39 атак на Покровському напрямку та стримують ворога.

На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак - Генштаб

Противник продовжує свої спроби просуватися вглиб території України. Сили оборони стримують ворога. Від початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Продовжуються обстріли прикордонних районів. На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Рогізне, Рижівка, Прогрес, Бачівськ, Іскрисківщина, Будки, Кучерівка, Кружок, Нововасилівка. На Чернігівщині: Михальчина Слобода, Бучки, Лисківщина, Пльохів, Ясна Поляна

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 78 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Ветеринарне та Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога покращити свої позиції не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наступальні дії ворога не спостерігаються.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 26 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. Триває одна атака.

СБУ знищила половину ліквідованих у 2025 році російських систем "Панцир"14.02.26, 23:42 • 12371 перегляд

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Кучерового Яру, Білицького, Затишку, Родинського, Шевченка, Новоолександрівки, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Новопідгороднього, Новопавлівки, Новомиколаївки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 39 атак.

На Олександрівському напрямку ворог наступав 15 разів у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки та Нового Запоріжжя. Райони Новоукраїнки та Великомихайлівки зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку мало місце 25 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого. Десять штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Кам’янки, Верхньої Терси, Кінських Роздорів, Гуляйпільського, Залізничного, Григорівки та Долинки.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися атакувати 11 разів. Боєзіткнення відбувалися в районах Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. Дві атаки тривають.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

Україна відбила нічну атаку 83 безпілотників, 55 з них знищено15.02.26, 08:41 • 3912 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна