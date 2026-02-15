$42.990.00
Эксклюзив
14:11 • 2604 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 10193 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 13151 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
09:15 • 15126 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 35605 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 32757 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 35816 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 29679 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 28298 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24093 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
На фронте произошло 129 боестолкновений, на Покровском направлении отбито 39 вражеских атак - Генштаб

Киев • УНН

 • 122 просмотра

На фронте за сутки произошло 129 боевых столкновений. Силы обороны отбили 39 атак на Покровском направлении и сдерживают врага.

На фронте произошло 129 боестолкновений, на Покровском направлении отбито 39 вражеских атак - Генштаб

Противник продолжает свои попытки продвигаться вглубь территории Украины. Силы обороны сдерживают врага. С начала суток на фронте произошло 129 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются обстрелы приграничных районов. На территории Сумской области сегодня пострадали населенные пункты: Рогозное, Рыжевка, Прогресс, Бачевск, Искрисковщина, Будки, Кучеровка, Кружок, Нововасильевка. На Черниговщине: Михальчина Слобода, Бучки, Лысковщина, Плехов, Ясная Поляна

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 78 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное и Волчанские Хутора. В настоящее время попытки врага улучшить свои позиции не наблюдаются.

На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставков и Дробышево.

На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Закитного, Кривой Луки и Рай-Александровки. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении наступательные действия врага не наблюдаются.

На Константиновском направлении захватчики совершили 26 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Иванополья, Ильиновки, Русиного Яра, Николаевполья, Новопавловки, Степановки и Софиевки. Продолжается одна атака.

СБУ уничтожила половину ликвидированных в 2025 году российских систем "Панцирь"14.02.26, 23:42 • 12380 просмотров

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Кучерова Яра, Белицкого, Затишка, Родинского, Шевченко, Новоалександровки, Покровска, Удачного, Котлиного, Молодецкого, Новоподгороднего, Новопавловки, Новониколаевки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 39 атак.

На Александровском направлении враг наступал 15 раз в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки и Нового Запорожья. Районы Новоукраинки и Великомихайловки подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении имело место 25 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Зеленого. Десять штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Каменки, Верхней Терсы, Конских Раздоров, Гуляйпольского, Железнодорожного, Григоровки и Долинки.

На Ореховском направлении оккупанты пытались атаковать 11 раз. Боестолкновения происходили в районах Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков. Две атаки продолжаются.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

Украина отразила ночную атаку 83 беспилотников, 55 из них уничтожены15.02.26, 08:41 • 3930 просмотров

