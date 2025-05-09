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На фронті сьогодні два найбільш гарячі напрямки: де зосереджено майже половину боїв

Київ • УНН

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З початку доби зафіксовано 80 бойових зіткнень, майже половина з яких припадає на Покровський та Новопавлівський напрямки. Також ворог обстрілює прикордонні населені пункти.

На фронті сьогодні два найбільш гарячі напрямки: де зосереджено майже половину боїв

Майже половина з 80 боїв на фронті з початку поточної доби було зосереджено на двох напрямках - Покровському та Новопавлівському, повідомили у зведенні на 16 годину 9 травня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже зафіксовано 80 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації, як повідомляється, постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Миколаївка Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Баранівка, Кучерівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка Сумської області.

ЦПД РНБО: рф продовжує порушувати своє ж путінське "перемир'я"09.05.25, 10:48 • 1952 перегляди

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку українські захисники відбивають дві атаки агресора в районі Вовчанська, боєзіткнення на даний час тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів поблизу Липового та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку противник 10 разів атакував в районах Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька, п’ять боїв точаться дотепер.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 18 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка та в напрямку Новомиколаївки і Троїцького. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 13 атак, п’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Одинадцять боєзіткнень продовжуються.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили два ворожі штурми в районах Малих Щербаків та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири спроби просунутись вперед, бої тривають у трьох локаціях.

На Куп’янському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках агресор активних наступальних дій не проводив.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили три атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 153 артилерійських обстріли", - зазначається у зведенні.

На інших напрямках фронту, як вказано, ситуація суттєвих змін не зазнала.

На фронті до двох третин боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу09.05.25, 08:25 • 2792 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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