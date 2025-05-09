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На фронті до двох третин боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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Минулої доби найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку, де українські війська відбили 71 штурм. ЗСУ знищили 1300 окупантів та уразили важливі об'єкти.

На фронті до двох третин боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Майже дві третини зі 193 боїв на фронті минулої доби сталися на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 9 травня, показавши карту бойових дій за 8 травня, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 32 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4000 обстрілів, з них 67 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2659 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби також відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

П’ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога за минулу добу не фіксувалося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

"Підрозділи Сил оборони України за минулу добу на Курському напрямку відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 9 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб, а також здійснив 274 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

ЗСУ за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО09.05.25, 07:57 • 1806 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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