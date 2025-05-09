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ЗСУ за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО

Київ • УНН

 • 554 перегляди

За минулу добу українські захисники знищили значну кількість живої сили та техніки ворога. Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат росіян станом на 9 травня 2025 року.

ЗСУ за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО

Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті 1300 російських окупантів, 4 танки і засіб протиповітряної оборони ворога Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ 963270 (+1300) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10786 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4)
        • артилерійських систем ‒ 27588 (+36)
          • РСЗВ ‒ 1380 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1157 (+1)
              • літаків ‒ 372 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35446 (+39)
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47724 (+120)
                            • спеціальна техніка ‒ 3875 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

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                              Віта Зеленецька

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