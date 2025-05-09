ЗСУ за добу знешкодили 1300 окупантів, 4 танки і систему ППО
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники знищили значну кількість живої сили та техніки ворога. Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат росіян станом на 9 травня 2025 року.
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті 1300 російських окупантів, 4 танки і засіб протиповітряної оборони ворога Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ 963270 (+1300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10786 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22433 (+4)
- артилерійських систем ‒ 27588 (+36)
- РСЗВ ‒ 1380 (+1)
- засоби ППО ‒ 1157 (+1)
- літаків ‒ 372 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 35446 (+39)
- крилаті ракети ‒ 3197 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 47724 (+120)
- спеціальна техніка ‒ 3875 (0)
Дані уточнюються.
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