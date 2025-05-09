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ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, 4 танка и систему ПВО

Киев • УНН

 • 514 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили значительное количество живой силы и техники врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 9 мая 2025 года.

ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, 4 танка и систему ПВО

В течение минувших суток Силы обороны Украины ликвидировали на фронте 1300 российских оккупантов, 4 танка и средство противовоздушной обороны врага Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – 963270 (+1300) человек ликвидировано
    • танков – 10786 (+4)
      • боевых бронированных машин – 22433 (+4)
        • артиллерийских систем – 27588 (+36)
          • РСЗО – 1380 (+1)
            • средства ПВО – 1157 (+1)
              • самолетов – 372 (0)
                • вертолетов – 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 35446 (+39)
                    • крылатые ракеты – 3197 (0)
                      • корабли / катера – 28 (0)
                        • подводные лодки – 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 47724 (+120)
                            • специальная техника – 3875 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Спецназовцы ГУР с помощью дронов отбили трех бойцов, отравленных химикатами и взятых в плен оккупанты. Бойцы вернулись с трофейным оружием и важными данными.

                              Трамп призвал Украину и россию к 30-дневному перемирию и предостерег о санкциях08.05.25, 23:41 • 3808 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Вооруженные силы Украины
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