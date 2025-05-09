ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, 4 танка и систему ПВО
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили значительное количество живой силы и техники врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на 9 мая 2025 года.
В течение минувших суток Силы обороны Украины ликвидировали на фронте 1300 российских оккупантов, 4 танка и средство противовоздушной обороны врага Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – 963270 (+1300) человек ликвидировано
- танков – 10786 (+4)
- боевых бронированных машин – 22433 (+4)
- артиллерийских систем – 27588 (+36)
- РСЗО – 1380 (+1)
- средства ПВО – 1157 (+1)
- самолетов – 372 (0)
- вертолетов – 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 35446 (+39)
- крылатые ракеты – 3197 (0)
- корабли / катера – 28 (0)
- подводные лодки – 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 47724 (+120)
- специальная техника – 3875 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Спецназовцы ГУР с помощью дронов отбили трех бойцов, отравленных химикатами и взятых в плен оккупанты. Бойцы вернулись с трофейным оружием и важными данными.
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