На фронте до двух третей боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

Почти две трети из 193 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 9 мая, показав карту боевых действий за 8 мая, пишет УНН.

В целом за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 18 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 32 КАБ. Кроме этого, совершил почти 4000 обстрелов, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2659 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре другие важные объекты оккупантов", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки также произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

Пять штурмовых действий врага в районах Белогоровки и Федоровки отбили украинские защитники на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверово, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника вблизи Разлива, Новоселки, Новополя, Привольного, Бурлацкого и в направлении Одрадного.

На Ореховском направлении наши оборонцы отбили три вражеских штурма в районах Степового и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки подразделения агрессора совершили пять безрезультатных попыток продвинуться вперед на позиции наших войск.

На Гуляйпольском направлении наступательных действий врага за минувшие сутки не фиксировалось.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не выявлено.

"Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 9 авиационных ударов с применением 17 управляемых бомб, а также совершил 274 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности шесть - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

ВСУ за сутки обезвредили 1300 оккупантов, 4 танка и систему ПВО