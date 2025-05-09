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ЦПД РНБО: рф продовжує порушувати своє ж путінське "перемир'я"

Київ • УНН

 • 526 перегляди

росія порушує путінське "перемир'я", атакуючи українські позиції та мирні населені пункти. За добу зафіксовано 193 бойових зіткнення та численні обстріли з жертвами серед цивільних.

ЦПД РНБО: рф продовжує порушувати своє ж путінське "перемир'я"

росія і далі порушує своє ж путінське "перемир'я", атакуючи мирні населені пункти та на фронті, повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО у п'ятницю, пише УНН.

росія продовжує порушувати своє ж путінське "перемир’я". Попри оголошене кремлівським диктатором володимиром путіним триденне припинення вогню, бойові дії на лінії фронту та терор мирних українців продовжуються

- повідомили у ЦПД РНБО.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 193 бойових зіткнення, ворожі атаки та штурми українських позицій відбувалися майже на всіх напрямках фронту. Українські військові зафіксували один ракетний та 18 авіаційних ударів. Окрім цього, ворог здійснив майже 4000 обстрілів, зокрема 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 2659 атак дронами-камікадзе.

"Під російськими обстрілами під час путінського "перемир’я" опинилися мирні населені пункти у Сумській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях", - вказали у ЦПД.

Протягом доби є жертви та постраждалі серед цивільного населення: троє постраждалих на Донеччині; одна людина загинула на Херсонщині, ще одна - отримала поранення; загинула жінка на Запоріжжі; отримав поранення літній чоловік на Дніпропетровщині.

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путінське "перемир'я" виявилось фейком - росія продовжує брехати, прикриваючись заявами про нібито готовність до миру. Однак щирі наміри мають підтверджуватися не лише словами, а й діями

- наголосили у ЦПД РНБО.

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Юлія Шрамко

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