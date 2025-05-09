ЦПД СНБО: рф продолжает нарушать свое же путинское "перемирие"

россия и дальше нарушает свое же путинское "перемирие", атакуя мирные населенные пункты и на фронте, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО в пятницу, пишет УНН.

россия продолжает нарушать свое же путинское "перемирие". Несмотря на объявленное кремлевским диктатором владимиром путиным трехдневное прекращение огня, боевые действия на линии фронта и террор мирных украинцев продолжаются - сообщили в ЦПД СНБО.

Как сообщает Генштаб ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 193 боевых столкновения, вражеские атаки и штурмы украинских позиций происходили почти на всех направлениях фронта. Украинские военные зафиксировали один ракетный и 18 авиационных ударов. Кроме этого, враг совершил почти 4000 обстрелов, в том числе 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня и 2659 атак дронами-камикадзе.

"Под российскими обстрелами во время путинского "перемирия" оказались мирные населенные пункты в Сумской, Донецкой, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях", - указали в ЦПД.

В течение суток есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения: трое пострадавших в Донецкой области; один человек погиб в Херсонской области, еще один - получил ранения; погибла женщина в Запорожской области; получил ранение пожилой мужчина в Днепропетровской области.

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путинское "перемирие" оказалось фейком - россия продолжает врать, прикрываясь заявлениями о якобы готовности к миру. Однако искренние намерения должны подтверждаться не только словами, но и действиями - подчеркнули в ЦПД СНБО.

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