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На фронте сегодня два наиболее горячих направления: где сосредоточена почти половина боев

Киев • УНН

 • 3826 просмотра

С начала суток зафиксировано 80 боевых столкновений, почти половина из которых приходится на Покровское и Новопавловское направления. Также враг обстреливает приграничные населенные пункты.

На фронте сегодня два наиболее горячих направления: где сосредоточена почти половина боев

Почти половина из 80 боев на фронте с начала текущих суток была сосредоточена на двух направлениях - Покровском и Новопавловском, сообщили в сводке на 16 часов 9 мая в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток уже зафиксировано 80 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

От циничных обстрелов с территории российской федерации, как сообщается, пострадали приграничные населенные пункты, в частности: Архиповка, Николаевка Черниговской области; Марчихина Буда, Белая Береза, Уланово, Барановка, Кучеривка Сумской области; ударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Бояро-Лежачи, Дорошовка Сумской области.

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Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении украинские защитники отбивают две атаки агрессора в районе Волчанска, боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи Липового и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении противник 10 раз атаковал в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка, пять боев идут до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Проминь, Елизаветовка, Даченское, Зверово, Удачное, Котляровка и в направлении Новониколаевки и Троицкого. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 13 атак, пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Одрадное, Равнополь, Новоселка, Вольное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Одиннадцать боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районах Малых Щербаков и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре попытки продвинуться вперед, бои продолжаются в трех локациях.

На Купянском, Сиверском и Гуляйпольском направлениях агрессор активных наступательных действий не проводил.

"На Курском направлении украинские защитники отбили три атаки россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются. С начала суток противник нанес 5 авиационных ударов, всего сбросил по позициям наших войск и населенных пунктах девять управляемых авиационных бомб, и совершил 153 артиллерийских обстрела", - отмечается в сводке.

На других направлениях фронта, как указано, ситуация существенных изменений не претерпела.

На фронте до двух третей боев - на трех направлениях: карта от Генштаба09.05.25, 08:25 • 2780 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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