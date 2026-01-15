На фронті 14 січня сталось 132 бойових зіткнення, ворог здійснив 63 авіаудари - Генштаб ЗСУ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
06:16 • 1192 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 25982 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 26798 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 28728 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 29428 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 25217 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 21494 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19126 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 16006 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15196 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим14 січня, 20:54 • 6838 перегляди
Працівник "Київтеплоенерго" загинув під час розвантаження генератора в Києві14 січня, 21:24 • 14001 перегляди
Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати14 січня, 22:32 • 6426 перегляди
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами14 січня, 23:41 • 5982 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto03:07 • 3938 перегляди
Публікації
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 32201 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 43478 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 50501 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 66498 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 76516 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Андрій Пишний
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 30718 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 65156 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 57173 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 61530 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 62643 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Шахед-136
Золото

На фронті 14 січня сталось 132 бойових зіткнення, ворог здійснив 63 авіаудари - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

14 січня зафіксовано 132 бойових зіткнення, ворог завдав 63 авіаудари, скинув 154 керовані авіабомби. ЗСУ уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника.

На фронті 14 січня сталось 132 бойових зіткнення, ворог здійснив 63 авіаудари - Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби 14 січня зафіксовано 132 бойових зіткнення. Ворог завдав 63 авіаційних ударів, було скинуто 154 керованих авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Також росіяни залучили для ураження 8087 дронів-камікадзе та здійснили 3999 обстрілів позицій Сил оборони і населених пунктів, зокрема 41 - з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка Дніпропетровської області; Староукраїнка, Різдвянка, Долинка, Барвінівка, Любицьке, Залізничне, Таврійське Запорізької області.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та шість артилерійських систем противника.

Ситуація на окремих ділянках фронту виглядає так:

На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили одну атаку російських загарбників, противник завдав одного авіаудару, скинувши дві авіабомби, здійснив 111 обстрілів, зокрема три - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 14 атак противника у районах Вовчанська, Зеленого та у напрямках населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників у бік Петропавлівки, Піщаного, Борової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону у районах населених пунктів Зарічне, Карпівка, Новоселівка, Торське та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника в районах Федорівки, Свято-Покровського та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Щербинівка, та у бік Софіївки, Новопавлівки й Торського.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Никанорівка, Мирноград, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Дорожнє, Родинське, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Січневе, Злагода та у бік Іванівки й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 20 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Зеленого, Святопетрівки.

На Оріхівському напрямку минулої доби Сили оборони відбили дві атаки ворога в районі Приморського та в напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати російських загарбників минулої доби склали 1150 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, дві бойові броньовані машини, 84 артилерійські системи, вісім реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 929 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 187 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо

У ніч на 15 січня російські окупанти атакували Україну 82 дронами, включаючи реактивні "шахеди". Сили оборони збили або придушили 61 ворожий БПЛА.

Євген Устименко

Війна в Україні
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна