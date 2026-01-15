$43.180.08
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 26249 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 27002 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 28924 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 29589 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 25289 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 21551 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19149 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 16025 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15207 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
На фронте 14 января произошло 132 боевых столкновения, враг совершил 63 авиаудара - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 160 просмотра

14 января зафиксировано 132 боевых столкновения, враг нанес 63 авиаудара, сбросил 154 управляемые авиабомбы. ВСУ поразили два района сосредоточения личного состава и шесть артиллерийских систем противника.

На фронте 14 января произошло 132 боевых столкновения, враг совершил 63 авиаудара - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки 14 января зафиксировано 132 боевых столкновения. Враг нанес 63 авиационных удара, было сброшено 154 управляемых авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также россияне задействовали для поражения 8087 дронов-камикадзе и совершили 3999 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов, в том числе 41 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области; Староукраинка, Рождественка, Долинка, Барвиновка, Любицкое, Зализничное, Таврийское Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и шесть артиллерийских систем противника.

Ситуация на отдельных участках фронта выглядит так:

На Северно-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отбили одну атаку российских захватчиков, противник нанес один авиаудар, сбросив две авиабомбы, совершил 111 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские войска остановили 14 атак противника в районах Волчанска, Зеленого и в направлениях населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков в сторону Петропавловки, Песчаного, Боровой.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Заречное, Карповка, Новоселовка, Торское и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Диброва.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Федоровки, Свято-Покровского и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Щербиновка, и в сторону Софиевки, Новопавловки и Торского.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Никаноровка, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Дорожное, Родинское, Гришино, Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Сечневое, Злагода и в сторону Ивановки и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 20 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Зеленого, Святопетровки.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили две атаки врага в районе Приморского и в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1150 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, две боевые бронированные машины, 84 артиллерийские системы, восемь реактивных систем залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 929 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 187 единиц автомобильной техники оккупантов.

Напомним

В ночь на 15 января российские оккупанты атаковали Украину 82 дронами, включая реактивные "шахеды". Силы обороны сбили или подавили 61 вражеский БПЛА.

Евгений Устименко

