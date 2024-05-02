На Донеччині бої вже йдуть безпосередньо на кордоні Часового Яру - голова МВА
Київ • УНН
Бойові дії вже ведуться на кордоні Часового Яру Донецької області. У місті 682 цивільних, переважно похилого віку, вже більше року залишаються без електрики, газу та води.
Бойові дії безпосередньо вже йдуть на кордоні Часового Яру Донецької області, повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі телемарафону у четвер, 2 квітня, передає УНН.
Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді у нас залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста
За його словами, у більшості випадків залишись люди похилого віку. Чаус також зазначив, що наразі евакуація із Донеччини сповільнилася майже до нульових показників. Зокрема, цього тижня з Часового Яру ніхто не виїхав.
Він також розповів, що люди в місті не мають ні електрики, ні газу, ні води вже більше ніж рік.
Нагадаємо
Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус напередодні розповідав, що органам влади, підрозділам поліції "Білі янголи" та волонтерам все складніше заїжджати у місто, щоб завести гуманітарну допомогу тим людям, які залишилися в місті, адже всі дороги прострілюються ворогом.