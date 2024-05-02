В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

Боевые действия непосредственно уже идут на границе Часового Яра Донецкой области, сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире телемарафона в четверг, 2 апреля, передает УНН.

Часовом Яре и во всей Часовоярской громаде у нас остается 682 человека... Это обычные люди, жители громады, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города - сказал Сергей Чаус.

По его словам, в большинстве случаев остались пожилые люди. Чаус также отметил, что сейчас эвакуация из Донецкой области замедлилась почти до нулевых показателей. В частности, на этой неделе из Часового Яра никто не выехал.

Он также рассказал, что люди в городе не имеют ни электричества, ни газа, ни воды уже больше года.

Напомним

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус накануне рассказывал, что органам власти, подразделениям полиции "Белые ангелы" и волонтерам все сложнее заезжать в город, чтобы завести гуманитарную помощь тем людям, которые остались в городе, ведь все дороги простреливаются врагом.