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У Часовому Яру залишається майже 700 цивільних осіб - ОВА

У Часовому Яру залишається майже 700 цивільних осіб - ОВА

Київ • УНН

 • 17543 перегляди

Майже 700 мирних жителів залишаються в пастці в місті Часів Яр Донецької області, а владі та волонтерам стає дедалі важче доставляти гуманітарну допомогу через ворожі обстріли всіх доріг.

У місті Часів Яр на Донеччині залишається 682 людини. Органам влади, підрозділам поліції "Білі янголи" та волонтерам все складніше заїжджати у місто, щоб завести гуманітарну допомогу тим людям, які залишилися в місті, адже всі дороги прострілюються ворогом. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

682 людини зараз знаходиться в місті Часів Яр. В таких населених пунктах, як Григорівка та Богданівка не залишилося жодної людини. Обстановка дуже складна і кожного разу все складніше заїжджати у Часів Яр органам влади, підрозділам поліції "Білі янголи", волонтерам, щоб завести гуманітарну допомогу тим людям, які залишилися в місті. Більше року в місті Часів Яр немає водо,-газо,-електропостачання і люди в таких умовах залишаються і знаходяться в місті

- сказав Філашкін.

Він додав, що хоч і вдається довозити гуманітарну допомогу, але з величезним ризиком для життя, адже всі дороги прострілюються ворогом.

Доповнення

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі Громадського радіо розповів, що за останні 3-4 дні з Часового Яру евакуації не було. 

"Не було охочих, щоб виїхати. Основний наратив, який люди несуть – це те, що це їхня домівка і їхня Батьківщина, і вони не хочуть йти зі своєї землі. Дітей немає у місті, основна маса людей 60+ близько 70%", – сказав Чаус.

Він додав, що немає у місті жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість із них отримали критичні ушкодження, а у приватному секторі як мінімум відсутні вікна. Прильоти часті й дуже багато.

росіяни хочуть захопити Часів Яр під 9 травня, але захисники розраховують відбити цей наступ завдяки вчасним поставкам зброї - Зеленський21.04.24, 20:56 • 70299 переглядiв

Павло Башинський

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