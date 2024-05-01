У Часовому Яру залишається майже 700 цивільних осіб - ОВА

У місті Часів Яр на Донеччині залишається 682 людини. Органам влади, підрозділам поліції "Білі янголи" та волонтерам все складніше заїжджати у місто, щоб завести гуманітарну допомогу тим людям, які залишилися в місті, адже всі дороги прострілюються ворогом. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

682 людини зараз знаходиться в місті Часів Яр. В таких населених пунктах, як Григорівка та Богданівка не залишилося жодної людини. Обстановка дуже складна і кожного разу все складніше заїжджати у Часів Яр органам влади, підрозділам поліції "Білі янголи", волонтерам, щоб завести гуманітарну допомогу тим людям, які залишилися в місті. Більше року в місті Часів Яр немає водо,-газо,-електропостачання і люди в таких умовах залишаються і знаходяться в місті - сказав Філашкін.

Він додав, що хоч і вдається довозити гуманітарну допомогу, але з величезним ризиком для життя, адже всі дороги прострілюються ворогом.

Доповнення

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі Громадського радіо розповів, що за останні 3-4 дні з Часового Яру евакуації не було.

"Не було охочих, щоб виїхати. Основний наратив, який люди несуть – це те, що це їхня домівка і їхня Батьківщина, і вони не хочуть йти зі своєї землі. Дітей немає у місті, основна маса людей 60+ близько 70%", – сказав Чаус.

Він додав, що немає у місті жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість із них отримали критичні ушкодження, а у приватному секторі як мінімум відсутні вікна. Прильоти часті й дуже багато.

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